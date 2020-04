El tabac fa que morin més homes que dones pel coronavirus

Segons confirma l'anàlisi, tot i que homes i dones s'infecten en percentatges similars a l'Estat, la mortalitat, a partir del 5 d'abril, s'ha mostrat més alta en homes que en dones –un 8% en el primer cas i un 4% en el segon-. "És una evidència que suggereix que les diferències de gènere tenen a veure amb patrons com la prevalença del tabaquisme", afirma l'investigador de la UOC. Segons dades del 2017, a l'Estat fumen més d'un 25% d'homes i més d'un 18% de dones.Els investigadors, que han publicat un article a la revista científica Tobacco Induced Diseases sobre aquesta qüestió, afegeixen que cal tenir en compte dades biològiques com que el tabaquisme pot regular l'enzim conversiu de l'angiotensina 2 8ACE2), que, entre d'altres funcions, influeix en la pressió sanguínia. Així, el SARS-CoV-2 s'uneix als receptors de l'ACE2 en les vies respiratòries inferiors dels pacients infectats per entrar als pulmons.Els investigadors apunten que els pacients amb una malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) o amb tabaquisme "tenen un risc més gran d'infecció greu per la covid-19, ja que augmenta l'expressió de l'ACE3 en les vies respiratòries febles". Aquestes conclusions s'han confirmat en models de ratolins de laboratori.Davant d'aquestes conclusions, els investigadors han mostrat la seva preocupació per la falta de dades que permetin estudiar millor la relació entre el tabaquisme i la pandèmia del coronavirus. Per això, han suggerit que es registrin i es comparteixin dades sobre tabaquisme de tots els casos identificats amb covid-19.A més, han demanat impulsar campanyes per reduir el tabaquisme en el context actual i també intervencions efectives basades en evidències que redueixen l'hàbit, com l'augment de la càrrega fiscal del tabac, la prohibició de vendre'n durant la pandèmia i millorar els programes que ajuden a deixar de fumar.