El confinament dels veïns permet salvar tres gamarussos a Osona

Rescatem tres polls de gamarús a Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona) i els traslladem al #centresdefauna de Torreferrussa. Feia més de tres dies que no apareixia la mare fet que els podia provocar la mort per inanició.

Gràcies al confinament, els veïns en feien un acurat seguiment pic.twitter.com/2gKTohr2Sq — Agents Rurals (@agentsruralscat) April 27, 2020

Els Agents Rurals han rescatat tres polls de gamarús a Santa Eulàlia de Riuprimer, a Osona, i els han traslladat al Centre de Fauna de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda (el Vallès Occidental). Feia més de tres dies que no apareixia la mare, fet que els podia provocar la mort per inanició.Gràcies al confinament, els veïns n'estaven fent un acurat seguiment i han pogut alertar els Agents Rurals.El gamarús és un ocell rapinyaire nocturn de l'ordre dels estrigiformes. Durant la nit és un magnífic caçador, que s'abat, preferentment, sobre rosegadors, encara que no refusa moixons, mol·luscs, cucs i insectes.És sedentari i viu als boscos del Principat de Catalunya i del País Valencià a qualsevol altura. No n'hi ha ni a la Depressió de l'Ebre, ni a l'Empordà ni a la Costa Daurada perquè no hi ha boscos. A les Illes Balears només se n'ha ha trobat ocasionalment.

