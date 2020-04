La Catalunya Central pot viure tres fases de desconfinament simultànies

El desconfinament provincial que preveu el Govern de Pedro Sánchez deixa la Catalunya Central dividia en tres zones. Bages, Anoia, i Moianès seguirien el ritme de Barcelona; i el Solsonès, el de Lleida. Les directrius per a Osona serien les de Barcelona, a excepció de Vidrà, Viladrau i Espinelves, que pertanyen a Girona. I, tot el Berguedà, menys Gósol –que és Lleida-, seguiran Barcelona. "És absurd", reconeix a l'ACN la delegada del Govern a la Catalunya, Alba Camps, que reitera que cal fer un desconfinament per àrees bàsiques de salut i no per províncies.Segons Camps, gestionar el desconfinament per províncies "genera deficiències" i més encara a la Catalunya Central, que pertany a tres províncies diferents i, per tant, podrien acabar convivint tres fases de confinament diferents alhora.A banda, també es donen casuístiques com municipis que haurien de viure un desconfinament independent als seus veïns de comarca. Gósol, per exemple, és l'únic municipi de tota la comarca del Berguedà que pertany a Lleida, la resta són Barcelona. El seu alcalde, Lluís Campmajó, reconeix que no té sentit que no puguin anar a Saldes o Sorribes, que estan a menys de deu quilòmetres, però sí a Lleida o a la Seu d'Urgell. "Nosaltres no anem a la Seu, sí a Berga i Manresa", explica el batlle, que reitera que són província de Lleida per "un tema de gestió de l'aigua", però que sempre s'han sentit de Barcelona.La mateixa casuística la viuen els municipis de Vidrà, Viladrau i Espinelves, que pertanyen a Girona. La resta de pobles d'Osona, pertanyen a Girona. Per tant, podrien trobar-se amb què a la comarca convisquin dues fases de confinament diferents.L'alcalde de Gósol assegura que, en cas que es mantinguin aquestes directrius, exigiran a l'executiu de Quim Torra que colli perquè puguin ser una excepció i dependre de Barcelona.Fora de la divisió que genera un possible desconfinament per províncies, la delegada del Govern a la Catalunya Central recorda les grans diferencies que hi ha dins d'una mateixa demarcació. Posa com a exemple que a la de Barcelona s'equipararien els números de la capital catalana amb la del municipi més petit de tot el país, Gisclareny, que té només 25 habitants.Camps reitera la necessitat de la proposta que defensa el Govern de la Generalitat d'aplicar un desconfinament per àrees bàsiques de salut i no per límits provincials, un programa que vol incloure la veu dels experts i de les administracions locals."Necessitem dades ajustades a la realitat del territori", insisteix Camps, tot afegint que el que cal "és ser operatius", Tres de les comarques de la Catalunya Central, Anoia, Berguedà i Bages, lideren el rànquing de mortalitat per habitant per coronavirus a Catalunya. A més, pel que fa a la població contagiada, també és la regió sanitària amb un índex més elevat. 90 de cada 10.000 s'han infectat per la covid-19, o, el que és el mateix, 4.780 persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor