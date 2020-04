Portar així les mascaretes pot multiplicar per 100 la seva eficàcia

Asepeyo ha realitzat un estudi en el seu centre d'investigació i d'innovació en prevenció de riscos laborals sobre el funcionament de les mascaretes autofiltrants i quirúrgiques utilitzades en ambients hospitalaris. L'objectiu era comprovar l'ajustament i filtrat de les mascaretes.La investigació de la companyia, que s'ha dut a terme en les instal·lacions de Sant Cugat del Vallès, ha arribat a la conclusió que utilitzar una mascareta quirúrgica - com les que es poden recollir a les farmàcies amb la targeta sanitària - per sobre d'una mascareta autofiltrant aporta un "plus de protecció respiratòria determinant". Si les mascaretes són d'elevada qualitat, la combinació amb una mascareta de característiques similars a la FFP2 -és a dir, aquelles que tinguin una eficàcia de filtració de partícules igual o superior al 94%- aporta un factor de protecció extra de +200 -el factor de protecció mínim ha de ser de 100-, expliquen.En cas que les mascaretes autofiltrants no disposin d'una vàlvula d'exhalació, utilitzar una mascareta quirúrgica, a més, preserva la durabilitat de la mascareta de sota i millora el seu ajust, evitant així l'entrada de contaminants.Asepeyo recomana que les gomes passin millor per darrere del cap que per darrere de les orelles. En cas que les gomes estiguin adequades per passar per les orelles, aconsellen afegir un clip i passar-les per darrere del cap. Per la seva banda, valoren que les mascaretes que tenen tires per lligar, s'ajusten millor a la fisonomia del treballador esdevenint més efectives.L'estudi també verifica que, com més temps la persona porti posada la mascareta autofiltrant, millor s'ajusta. Els investigadors expliquen que la suor podria provocar una funció de segellat entre la pell i la mascareta.Des d'Asepeyo també recalquen la importància d'un correcte ajustament; per això diuen, que és "imprescindible": adaptar-la amb un clip metàl·lic a la corba nasal, una bona disposició de les gomes i un bon ajustament al contorn del filtre. Una vegada col·locada, apunten que cal fer proves mitjançant inspiracions continuades per comprovar el seu correcte funcionament notant que es faci el buit.

