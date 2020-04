El Super3 es reactiva amb nous programes des de casa

El canal Super3 es reactiva per afrontar aquesta segona fase del confinament. A partir d'aquest divendres 1 de maig, i coincidint amb un cap de setmana de tres dies, tornen programes com Wowzzy Baboom, Manduka i Dinàmiks fets íntegrament des de casa. D’aquesta manera, s’afegeixen a l'informatiu InfoK, que també es fa des de casa des de l’inici del confinament.Aquest cap de setmana llarg, s’incorporen a la programació del canal Super3 les noves entregues fetes des de casa dels programes Wowzzy Baboom, Manduka i Dinàmiks. Cada tarda, a partir de les 19.30, es podrà veure un d’aquests capítols nous realitzats des de casa, seguit d’un capítol habitual. El divendres serà el torn de Wowzzy Baboom; el dissabte, a la mateixa hora, arribarà el Manduka, i diumenge es podrà veure Dinàmiks. De dilluns a dijous, també a les 19.30, s’emet l’InfoK, dirigit i presentat per la periodista Laia Servera. Des de casa, Wowzzy tindrà uns convidats d’excel·lència. En aquesta entrega digital, serà capaç de deixar bocabadat amb la seva màgia personatges famosos del món de la música, la comèdia, les xarxes socials o de la casa de la família del Super3. Connectarà amb ells des de casa seva telemàticament i a través de la pantalla els farà trucs inimaginables amb què captivarà a tothom. Mentalisme, màgia de prop, cartomàgia, prediccions, màgia interactiva... Tots ells participaran i formaran part d’aquesta experiència única, i tots els espectadors podran veure les seves reaccions en directe.En aquestes entregues fetes des de casa hi haurà converses plenes d’il·lusió i molt d’humor. Els convidats que participaran en els 10 capítols de Wowzzy Baboom fet a casa són: el cantant Miki Núñez, el youtuber Miquel Montoro, la xef i presentadora del programa Manduka Paula Alós, el cantant Nil Moliner, l’actor Nil Cardoner, la influencer Paula Gonu, la cantant Suu, l’humorista Peyu, l’actriu de Les de l’hoquei Laia Fontan i l’actor i presentador Santi Millán.A Manduka fet a casa, la xef Paula Alós ensenyarà a fer receptes molt senzilles i divertides, perquè els infants de totes les cases s'atreveixin a fer-les ells mateixos a casa seva. I ho farà amb una premissa molt clara: ningú haurà d'anar a comprar nous ingredients. Només cuinarà amb els ingredients que ella tingui a la seva cuina i, per tant, amb productes que tothom pot tenir habitualment a les seves llars. Fins i tot, en alguna ocasió, començarà a fer una recepta sense saber ben bé quins ingredients hi posarà.Manduka fet a casa és una producció de 10 capítols on el plató es traslladarà a la cuina de la casa de la Paula. Amb el seu habitual llenguatge proper, desimbolt i adolescent, farà les delícies dels més petits. Al llarg d’aquests capítols, la Paula cuinarà “Creps ràpides” (creps dolces i salades fetes ràpidament en una ampolla per no embrutar res), “Brownie Mandúker” (brownie de xocolata), “Pizzuka” (pizza amb el que troba a la nevera), “Raviolis golafres” (raviolis de pasta de full farcits de crema d’avellanes), “Amanida Paula” (amanida d’espirals de pasta amb una salsa especial), “Mama’s Cheesecake” (pastís de formatge amb la recepta de la mare de la Paula), “Perrukis” (pasta de pa de Viena feta a ma per embolicar com una espiral una salsitxa de Frankfurt), “Tàrtar de tonyina” (Tàrtar fet amb tonyina, alvocat, ceba tendra i macerat amb salses de soja, perrins i teriyaki), “Rotllo d’alvocat” (caneló fet amb alvocat i farcit amb salmó fresc, tomàquet, ceba i festucs) i “Truita sorpresa” (truita de patates amb pebrots fregits i pernil salat).A la part final del programa es mostraran les fotos i els vídeos que enviïn els “mandúkers” de les receptes que fan a casa seva.Ens aquests 10 programes Dani Jiménez farà el Dinàmiks des de casa. El format planteja una pregunta i amb elements casolans mira de donar resposta a la qüestió a través d'un experiment. Es tracta d'experiments senzills, però sorprenents, que els súpers podran fer a casa seva després amb elements que habitualment es troben a les llars. Les preguntes que es plantejaran al llarg d’aquests programes són per què cal rentar-se les mans amb sabó, per què les llimones piquen, com es provoca el vent, per què l’oli i l’aigua no es barregen, per què volen els avions de paper, per què els germans bessons univitel·lins són idèntics, com funciona un cotxe, per què el paper higiènic eixuga, per què les ulleres ens ajuden a veure-hi millor i per què cal ventilar l’habitació.Una de les novetats de Dinàmiks fet a casa és que Dani Jiménez tindrà un nou i menut ajudant: en Teo. Aquest nou "curiós" de la ciència ajudarà en Dani a realitzar els experiments i l'acompanyarà en les 10 edicions d'un format que servirà també per descobrir 10 racons de casa d'en Dani.

