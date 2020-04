El govern espanyol s'obre a replantejar el desconfinament per províncies

Un dels punts del pla de desescalada que va presentar ahir el govern espanyol que va generar més controvèrsia és la unitat territorial de desescalada, que ha de ser la província. La Generalitat, per exemple, s'ha mostrat molt crítica en aquest sentit i reclama fer un desconfinament per àrees bàsiques de salut, no pas per províncies. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha obert a "escoltar" els plantejaments que puguin fer les comunitats autònomes sobre aquest aspecte.Illa ha posat com a condició que es pugui garantir informació epidemiològica sobre aquesta unitat territorial alternativa a la província i es pugui assegurar que la mobilitat es limita a aquesta unitat. "A nosaltres ens sembla que la unitat de referència és la província, però si hi ha altres plantejaments els estudiarem i si són comptables no hi haurà problema en aplicar-los", ha apuntat.El ministre ha constatat que el coronavirus és una pandèmia global, no un problema espanyol, i afecta els països "amb major trànsit de persones". "No és un problema espanyol, és un problema global que afecta les economies amb més trànsit de persones", ha dit, i ha tret pit d'haver superat la primera fase gràcies a les mesures del govern. Ara, però, toca la segona etapa, la desescalada. Aquesta transició cap a la nova normalitat es farà en base al pla presentat ahir per Pedro Sánchez. "No hi haurà una carrera per la desescalada", ha deixat clar el ministre.Illa ha repassat les quatre fases del pla de desescalada i ha recordat que cada una de les fases dura, almenys, catorze dies. "Hi haurà ordres associades a cada una d'aquestes fases en què s'indicarà si es pot canviar de fase", ha dit. El pla de desescalada es basarà en "el control i la prudència", perquè la malaltia encara no s'ha superat. "El virus continua entre nosaltres", ha avisat Illa, que ha dit que el pla de transició dona una visió "optimista". Tot i així, si les coses no van "pel camí que han d'anar" es podrà retrocedir.La desescalada també es basarà en "la unitat", com ha remarcat Illa. "El govern insistirà en construir la unitat per derrotar el coronavirus, no entrarem en polèmiques", ha dit, i ha assegurat que es manté a comunicació "fluida" amb l'oposició i els contactes són constants amb les autoritats autonòmiques i locals. "És clau la unitat en aquesta nova etapa. Vam entrar junts i sortirem junts de la crisi", ha insistit. El govern espanyol assegura que gràcies al control, a la prudència i a la unitat, l'estat d'alarma "ha funcionat".Illa ha recordat que les organitzacions que tinguin material de diagnòstic, és a dir, test, l'han de posar en coneixement de les autoritats sanitàries. "Les empreses que tinguin aquest material ho han de comunicar", ha deixat clar, i ha insistit en la feina que fa el govern per activar la producció nacional de tests i material sanitari. "Quan això no ha estat possible és quan hem anat a comprar fora", ha dit el ministre. Illa ha admès problemes amb lots de material sanitari comprat a l'exterior. "Nosaltres hem posat tres controls i les autoritats xineses també han posat restriccions. Fem gestions per traslladar el material adquirit", ha explicat.Un dia més, no ha volgut donar la dada de morts i contagis en residències i ha dit que és una dada que s'està "analitzant". "Quan tinguem la informació disponible la donarem a conèixer", ha assegurat.El minsitre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit que la nova etapa que comença implicarà "sacrifici i determinació", i encara "més disciplina" que en l'etapa de confinament dur. "En aquesta nova etapa, les forces i cossos de seguretat de l'estat treballaran per permetre que es prestin els serveis essencials i evitar la insolidaritat", ha avisat el ministre. Com a dada optimista, Marlaska ha dit que la resposta de la ciutadania el diumenge, quan es va permetre la sortida dels menors de 14 anys, va ser exemplar.El ministre ha confiat que el comportament de la ciutadania aquests properes setmanes faciliti la transició cap a la nova normalitat i ha explicat que les forces de seguretat s'adaptaran a la nova situació i als canvis que es vagin aplicant. "Haurem d'adaptar les nostres vides a una nova realitat", ha apuntat Marlaska. De cara a la nova fase, el ministre ha deixat clar que la reducció de la mobilitat ciutadana "ha estat i serà determinant". "Cal limitar la mobilitat als límits permesos", ha avisat.Espanya ha registrat un lleuger repunt en el nombre de morts diaris per coronavirus: 325 en les últimes 24 hores, més que els 301 reportats ahir. Això situa la xifra total des que va començar la crisi en 24.275. En les dades d'aquest dimecres facilitades pel govern espanyol destaca un lleuger augment també del nombre de nous contagis diagnosticats per PCR, 2.144 en l'últim dia, un 1% més que el dia anterior, que eleven el total de positius a 212.917. La bona notícia, un dia més, és el nombre d'altes. En les últimes 24 hores s'han curat 6.399 persones, un nou màxim, i des que va començar la crisi ja han superat la malaltia 108.947 persones.Illa ha començat la seva compareixença valorant les dades. Ha insistit que l'increment e contagis abans de l'estat d'alarma era del 35% i ara de l'1%, i ha remarcat que l'objectiu d'aquesta setmana és mantenir el creixement en aquest 1%. També ha volgut posar en valor la xifra de recuperats, 6.399, que en les últimes hores ha marcat un nou rècord. "És la més alta des del 8 d'abril", ha dit el ministre, que ha agraït l'esforç dels professionals sanitaris en la crisi del coronavirus. Illa també ha reiterat que s'ha superat el pic i s'està doblegant la corba de la pandèmia. "Més del 50% de les persones contagiades pel coronavirus ja s'han recuperat", ha reivindicat el ministre.

