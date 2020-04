Roldán acusa Sánchez de dissenyar el desconfinament «de manera unilateral i sense consens»

Ho ha dit després que diversos governs autonòmics hagin rebutjat la desescalada per províncies i hagin demanat que es faci per unitats territorials com les regions sanitàries. Roldán, que també és senadora, ha lamentat que el Govern no participi demà dijous a la comissió de les comunitats autònomes del Senat. "Jo hi seré i donaré veu a les propostes que es fan des de Catalunya", ha dit.

La portaveu de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de dissenyar el pla de desconfinament "a cop d'improvisació, de manera unilateral i sense comptar amb el consens de les forces polítiques". "Li demanem des d'aquí que les coses es facin amb consens", ha reclamat aquest dimecres en una roda de premsa telemàtica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor