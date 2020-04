Les morts a la conca d'Òdena augmenten un 54% respecte al 2019

Un total de 20 persones han mort a Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena entre el 22 i el 28 abril. Això representa un 53,8% més que al mateix període del 2019 quan n'hi va haver 13, segons les dades de les funeràries. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, creu no obstant que es va en "la bona direcció", i que cada cop s'està més lluny de les 90 víctimes que hi va haver a la Conca d'Òdena amb el pic de la pandèmia.Tot i això, reconeix que encara són "més altes" de les que haurien de ser en una situació de normalitat biològica. I ha insistit un cop més en què la ciutadania ha de continuar seguint les mesures de restricció del confinament i "no relaxar-se". "Cal donar un respir als hospital i a l'atenció primària", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor