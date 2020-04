Així es reinventa una escola de música municipal davant el coronavirus

Jordi Gil, director de l'escola de música municipal del Perelló. Foto: Cedida

Concert de Nadal dels alumnes de l'escola de música municipal del Perelló. Foto: Cedida

Al principi, les assignatures col·lectives de llenguatge musical es feien amb teleconferències amb l'alumnat i s'enviaven fitxes. "Immediatament ens vam sorprendre de la bona acollida. Fins i tot amb l'alumnat més petit dels tallers d'estimulació, que tenen com a molt 12 mesos, les seves famílies es van implicar i van seguir amb les classes amb l'enviament de vídeos", explica Gil.Després es van decidir per impulsar el treball amb l'alumnat a través de la plataforma virtual Google Classroom, a través de la qual es poden penjar les tasques setmanals per nivells i fer un seguiment individualitzat. "Les primeres setmanes van servir per fer un repàs de tot el que havíem après, però ara que ja hem entrat en la nova dinàmica de treball, ja estem tocant nou temari. Tot i això no ho considerem activitats lectives, perquè cal tenir en compte que hi ha gent amb dificultats per connectar-se que no pot seguir el mateix ritme. El que considerem important ara és si hem après o no i no tant en el contingut curricular".Però el repte més important ha estat poder fer les classes d'instrument a distància. "Aquí hem cercat diferents fórmules. Amb l'alumnat amb el que no podem fer teleconferències ens envien vídeos amb les lliçons que han de tocar. Amb qui podem fer videotrucades, hem mantingut la mateixa durada de les classes", explica Gil.Lluny del que es podria imaginar, el director de l'escola explica que "l'alumnat ara estudia més, està més concentrat amb l'instrument", assegura. No obstant, les classes no presencials comporten dificultats. "Cal tenir en compte que la connexió en línia condueix una inevitable distorsió sonora significativa, que esdevé crítica per avaluar el resultat sonor per part del professorat.Així, les activitats que es plantegen, en cap cas són considerades lectives o avaluables, perquè entenem que hi ha famílies que per un motiu o un altre no es podran connectar a Internet i això implicaria incidir en la no equitat". "Tan sols és una proposta metodològica enfocada a fer un seguiment de l'aprenentatge musical durant aquests dies de confinament", subratlla el director de l'escola.Queda el repte, també, de veure com es faran les classes col·lectives d'instruments, com ara els grups de cambra o de conjunt instrumental, així com les audicions de final de curs: "Ja estem pensant noves idees per plantejar les audicions instrumentals del centre, a través de plataformes com ara Youtube, i altres iniciatives que ja s'han dut a terme conjuntament amb l'Agrupació Musical l'Emburgada en la interpretació de la Santa Espina als balcons i terrasses de la població pels membres de l'Escola i la Banda, coincidint amb la diada de Sant Jordi. A més, estem actius a les xarxes socials, a partir de les plataformes de Facebook i Instagram".Se'ns dubte, tot plegat suposa una faena extra, com moltes de les noves tasques que han hagut d'assumir amb la pandèmia. "Molts es pensen que ara tenim menys feina. Al contrari, estem dedicant més hores que mai", subratlla el director. El professorat del centre es reuneix tots el dimecres en claustre ordinari a través d'aplicacions en xarxa, per valorar el procediment de les classes, afectacions i possibles millores. A banda l'equip directiu està en contacte entre dos i tres dies per setmana i amb la regidoria d'Ensenyament del Perelló i secretaria cada semana.Tot plegat no hauria estat possible, assegura Gil, sense l'implicació del professorat, l'alumnat, les famílies i de l'Ajuntament del Perelló, que és qui contracta directament els professors. "Ens han mantingut el contracte i a més s'han portat bé amb les famílies, perquè, en el cas de les quotes, han decidit no cobrar la del mes d'abril, ja que la del març ja l'havien tramès". L'escola depèn, majoritàriament, de l'aportació econòmica de l'Ajuntament així com de les quotes que paguen les famílies.L'experiència marcarà, sens dubte, un abans i un després en l'ensenyament musical al territori i al país. El model implantat, entre d'altres escoles, a l'escola de música del Perelló servirà perquè d'altres centres s'hi sumen. "Canviarà la nostra manera d'ensenyar. Hem vist que les noves tecnologies han de tenir un paper fonamental d'aquí endavant. De moment, han servit per ensenyar-nos que gràcies a elles podem fer un seguiment molt més exhaustiu de l'alumnat", conclou Gil.