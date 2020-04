ENQUESTA Veus bé que Barcelona faci permanents els nous carrils bici i espais per als vianants?

L'Ajuntament de Barcelona planteja convertir en permanents les mesures de mobilitat que vol aplicar arran de la crisi del coronavirus , que implicarien una vintena de nous quilòmetres de carril bici i 30.000 metres quadrats per als vianants, guanyant-li espai als vehicles a la Gran Via, la Diagonal i la Via Laietana entre altres carrers de la ciutat. Així ho ha defensat la tinent d'alcaldia de Mobilitat, Janet Sanz, aquest dimecres en el ple municipal . I tu, què en penses? Veuries amb bons ulls aquesta mesura? Vota a l'enquesta.

