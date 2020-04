Municipis petits reclamen mesures especials per al desconfinament

Fonollosa té 51 quilòmetres quadrats i poc més de 1.400 habitants. En un dia qualsevol i sense confinament, ja és complicat trobar-te algú al carrer i els seus quatre nuclis estan envoltats de boscos. Per això, el seu alcalde, Eloi Hernàndez, considera que les mesures de desconfinament en pobles petits no han de ser iguals que a les ciutats. Hi ha més alcaldes que pensen el mateix i, per això, reclamen a l'Estat que les mesures de desconfinament s'adaptin a la realitat de cada territori. "Volem mesures asimètriques i adaptades. A Fonollosa tenim una densitat de 28 habitants per quilòmetre. No té cap sentit", assegura a l'ACN. Tot i això, els alcaldes insisteixen en que cal mantenir les mesures higièniques i de distanciament.Aplicar les mateixes mesures de desconfinament a Barcelona, la capital del país, o a petis pobles com Pardines, al Ripollès, amb 162 habitants, no té cap mena de sentit per a molts alcaldes. A Fonollosa, un poble de 1.400 habitants, el seu alcalde, Eloi Hernàndez, veu totalment "il·lògic" que el govern espanyol doni un tracte "unitari i centralitzador" a la gestió de la crisi sanitària.La gran extensió del municipi, format per diferents nuclis de població amb camps, boscos i camins, "permetria poder sortir sense horaris i sense necessitat d'haver-se de trobar uns veïns amb els altres", ha dit Hernàndez. "El dia a dia sempre és molt tranquil, i més enllà dels actes o de la festa major, quan vas pel carrer et trobes amb pocs veïns i, per tant, el problema del distanciament és molt fàcil de solucionar", ha afegit.L'alcalde ha explicat que en el cas del seu municipi, la situació en relació a la Covid-19 està "molt controlada". Des de l'inici de la pandèmia, al poble han perdut la vida tres persones, i la majoria de positius que estaven ingressats a l'hospital ja han anat tornant als seus domicilis. Segons Hernàndez, la situació està controlada per la responsabilitat ciutadana i per haver complert el confinament "de manera estricta". Amb tot, ha demanat a la població que no es relaxi per evitar possibles nous contagis o un rebrot.Fonollosa no té policia local, però el batlle ha explicat que això no ha estat cap impediment ni cap excusa perquè la població hagi complert amb el decret de confinament. "La gent ho ha assimilat i s'ho ha posat al cap", ha destacat. Hernàndez ha explicat que durant el darrer mes i mig han tingut controls al poble amb el suport dels Mossos d'Esquadra i també d'altres cossos policials, "que han ajudat a donar el toc de control". Per això, el batlle posa en dubte si, donat l'èxit del confinament i els baix nombre de casos que tenen, en un territori tan gran continua tenint sentit que els veïns estiguin tancats a casa sense poder sortir.A Pardines, un municipi de muntanya del Ripollès amb 160 habitants, creuen que el desconfinament ja s'hauria d'haver començat a aplicar als municipis petits perquè la realitat no és la mateixa que a les ciutats. Així ho assegura la seva alcaldessa, Núria Pérez, que subratlla que hi ha molta extensió de terreny i que costa molt més que la gent coincideixi. "Nosaltres hem de fer cas a les directrius i, fins i tot, ens hem hagut de discutir amb algú que no ho entenia", detalla.Esperen que aviat s'aixequin les restriccions, però Pérez subratlla que caldrà seguir amb les mesures de prevenció com mantenir les distàncies i no abaixar la guàrdia. "Si ens relaxem i torna a haver-hi casos, serà més fàcil que es propagui a un poble i cal ser-ne molt conscients", conclou. A aquest municipi hi ha hagut dos positius que van acabar hospitalitzats, però que van rebre l'alta mèdica.On tampoc entenen que s'hagi passat pel "mateix sedàs" pobles petits i ciutats és a Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany), un municipi de 244 habitants i 32 quilòmetres. El seu alcalde, Oriol Serrà, recorda que tenen una concentració de nou cases al centre amb jardins pel mig i que la resta són cases separades per més de 200 metres cada parcel·la. El fet que no s'hagin aplicat mesures de desconfinament encara és un "greuge" i afirma que la gent està complint les indicacions, especialment les persones de risc com la gent gran.Des del seu punta de vista, és "absurd" viure al camp i no poder sortir, entenent que és molt difícil coincidir amb els veïns. I critica que es plantegin les mateixes mesures per a tothom com limitar les franges horàries. En el seu cas, per exemple, significaria concentrar tota la mainada en un moment determinat del dia, cosa que comportaria "trobar-se tots de cop" quan el millor seria repartir-se tot el dia. En aquest municipi no hi ha constància de cap cas de Covid-19.

