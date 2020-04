La Fiscalia actua en més d'un centenar de residències de Catalunya per la gestió del coronavirus

Les residències de gent gran són una de les grans taques negres en la gestió de la crisi del coronavirus. Els centres s'han convertit en un dels focus més castigats per la malaltia i la Fiscalia ja fa setmanes que investiga què s'ha fet malament. Segons dades del ministeri públic del 27 d'abril, s'està actuant en un centenar de residències de gent gran a Catalunya. En 24 dels casos, per denúncies fetes en l'àmbit penal, mentre que també hi ha obertes una vuitantena d'actuacions en l'àmbit civil per a la protecció de les persones usuàries.La investigació penal de les residències va començar a l'àrea de Vilanova i la Geltrú, però aquella denúncia concreta es va acabar arxivant. El nombre més gran de diligències penals obertes correspon a la Fiscalia de Barcelona, amb deu, seguida de les Fiscalies de l'àrea de Granollers i Sabadell, amb quatre cadascuna. També n'hi ha una oberta a la Fiscalia de l'àrea de Manresa i Igualada, dues a la de Terrassa, dues més a la de Mataró i una que correspon a la Fiscalia de Tarragona.El total de 24 diligències penals obertes són quatre més que l'últim balanç fet per la Fiscalia a la setmana passada. En aquest període, però, la Fiscalia pot haver decretat l'arxivament d'algunes investigacions i haver-ne obert altres. Les 24 diligències penals obertes corresponen a la foto fixa amb dades del 27 d'abril. D'altra banda, una diligència d'investigació penal que es obrir a la Fiscalia de l'àrea de Vilanova i la Geltrú i Gavà s'ha arxivat. Segons ha informat el ministeri públic, la majoria dels arxius decretat responen al caràcter prospectiu de la denúncia interposada en relació amb els fets a les instal·lacions sanitàries o els centres residencials per a gent gran.Pel que fa a les actuacions en l'àmbit civil, s'han obert diligències per a un total de 79 casos. D'aquests, la Fiscalia de Barcelona ha obert una diligència on agrupa 10 centres residencials. La Fiscalia de l'àrea de Granollers té sis diligències civils obertes; la de l'àrea de Vilanova i la Geltrú i Gavà, dotze; la de Mataró i Arenys de Mar, sis; la de Manresa i Igualada, dues; la de Sabadell, 26; la de Terrassa, dotze; la Fiscalia provincial de Girona, una; la Fiscalia provincial de Lleida una altra, i la provincial de Tarragona tres més.

