L'alcaldessa accidental de Badalona no es postularà i crida a una entesa entre el PSC i Sabater

L'alcaldessa accidental de Badalona, Aida Llauradó, ha instat Guanyem i el PSC a arribar a una entesa durant els propers dies per evitar un "ple d'infart" com el d'ara fa un any , quan l'alcaldia del socialista Álex Pastor es va acordar minuts abans de la investidura. "La situació és molt tensa", ha lamentat. Llauradó ha remarcat que seria un "error" no fer un govern unitari d'esquerres per evitar que governi el PP, però ha defugit posicionar-se cap a la candidatura de Dolors Sabater o Rubén Guijarro."El projecte polític [amb el PSC] és vigent i volem ampliar-lo", s'ha limitat a dir. Després que el PSC oficialitzés que es postulava per a l'alcaldia competint contra Dolors Sabater, Llauradó ha confirmat que no presentarà candidatura.L'alcaldessa accidental ha defensat aquest dimecres la continuïtat del projecte del PSC i els comuns, que ha insistit en ampliar amb la resta de forces d'esquerres. "El projecte ha d'estar per sobre dels personalismes", ha afirmat l'alcaldessa accidental, que ha evitat posicionar-se a favor del socialista Rubén Guijarro o de la cap de files de Guanyem, Dolors Sabater. "Álex Pastor no hi és, però el projecte polític és vigent i el volem ampliar. Això és el que hem de parlar", ha remarcat.L'alcaldessa accidental ha lamentat que Badalona viu una "inestabilitat" política que "no es mereix" i ha insistit que la sortida de la crisi "no passa per un govern del PP". En aquest sentit, ha instat Guanyem i el PSC a arribar a una entesa que eviti que el popular Xavier Garcia Albiol sigui el proper alcalde com a candidat de la llista més votada a les últimes eleccions. Llauradó da admès que la situació és complexa: "Tan de bo arribem a un acord. Serà difícil, però treballarem per fer-ho".En el marc de les negociacions, ha descartat de totes totes ser ella qui pugui liderar el govern d'esquerres. Considera que "hi ha altres partits que poden aportar molt més al projecte actual". "Hem de partir d'allò que ens uneix i no de presentacions de candidatures que no porten enlloc perquè només confronten una candidatura personal contra el PP", ha afegit.Segons Llauradó, com a alcaldessa accidental i cap de files d'En Comú Podem, l'objectiu és jugar un paper de "centralitat" perquè la formació és "propera" a propostes tant del PSC, com de Guanyem i d'ERC: "Podem jugar el paper d'unir i facilitar l'acord, i no de generar més tensió". Per a la líder dels comuns a Badalona, presentar la seva candidatura per a la investidura seria "fer soroll".

