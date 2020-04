Damm reposarà més de 3,5 milions de litres de cervesa quan reobrin els bars

A través del seu equip comercial, Damm està donant a conèixer a tots els seus clients d’hostaleria de Catalunya i de la resta de l'Estat que, quan puguin obrir les seves portes, la companyia reposarà gratuïtament tota la cervesa disponible a les instal·lacions de barril. L'objectiu de la cervesera és col·laborar en la seva reobertura i en la reactivació del sector, un dels més afectats per la crisi del coronavirus.D’aquesta forma, quan l’hostaleria obri al públic de nou, Damm té previst reposar més de 3,5 milions de litres de cervesa, l’equivalent a més de 18 milions de canyes. Aquesta acció se suma al pla de reinversió i manteniment d’instal·lacions de barril que Damm ha iniciat durant les últimes setmanes en tots els establiments clients de la cervesera, amb la finalitat de posar-les a punt per la seva reobertura, a més de substituir totes aquelles que s’hagin pogut veure afectades durant aquest temps.Jorge Villavecchia, director general de Damm, declara que “des de l’inici de la crisi, hem estat en contacte permanent amb els nostres clients d’hostaleria, amb la finalitat de transmetre’ls el nostre suport i solidaritat en aquesta difícil situació, i col·laborant amb ells en la definició de les mesures per ajudar-los quan la situació es restableixi”.Així mateix, el director general de Damm afirma que “la companyia està realitzant els màxims esforços per transmetre a les institucions que l’hostaleria és un sector clau per a una reactivació sòlida de l’economia d’aquest país. En els 144 anys d’història de Damm, la companyia sempre ha estat recolzant aquest sector i ha viscut en primera persona el seu creixement, evolució, professionalització i l’enorme qualitat de la seva oferta i del seu servei, que ha portat la gastronomia espanyola a assolir una posició de lideratge internacional que no podem perdre”.Durant aquestes setmanes, en línia amb el projecte de transformació digital que Damm està duent a terme des de fa uns anys, l' app Bar Manager s’ha convertit en el principal canal de comunicació de la cervesera amb tots els seus clients.Bar Manager és una eina de gestió personalitzada per al client que Damm va presentar en la darrera edició de HIP -Horeca Professional Expo-, la principal fira professional d’innovació en hostaleria que se celebra a l'Estat. Aquesta app ofereix al professional de l’hostaleria el contacte permanent amb Damm, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc i dispositiu, a més de la possibilitat de consultar consums, promocions personalitzades, píndoles formatives i notícies rellevants pel seu negoci i pel sector, així com contactar amb el servei tècnic.Durant la crisi de la Covid-19, l’App Bar Manager ofereix una secció específica per compartir amb tots els seus clients informació rellevant de diferents àrees d’interès pel sector: mesures laborals, fiscals, entre d’altres.

