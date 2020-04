Ja es poden fer videotrucades de més de quatre persones per WhatsApp: t'expliquem com

Era una de les funcions més reclamades pels usuaris en ple confinament, i per fi ha arribat. WhatsApp, pressionat per l'avenç de plataformes com Zoom en el mercat, ha habilitat les videotrucades de més de quatre persones. A partir d'ara les reunions grupals podran ser de fins a vuit participants (7 + l'usuari en qüestió).La nova funcionalitat s'està començant a implementar a tots els telèfons mòbils amb l'última actualització, tant iOS (actualització 2.20.50) com Android (actualització 2.20.141) o altres sistemes operatius.Serà progressiu. Per a poder fer la videotrucada de més de quatre persones caldrà que tots els participants tinguin l'última actualització instal·lada.La companyia ha volgut deixar clar que "les trucades de veu i les videotrucades realitzades per Whatsapp estan protegides per defecte amb un xifrat d'un extrem a l'altre". Això vol dir que només el convocant i els convocats poden accedir a la trucada o als missatges "i ningú més, ni tan sols WhatsApp".Accedir a l'opció "Trucades".Buscar el símbol del telèfon amb un "+", que en la majoria de dispositius està situant a la cantonada superior dreta, i clicar-hi.Entrar a l'opció "Nova trucada en grup", que apareix just a sobre de la llista de contactes.Afegir els contactes que es desitgi (i que tinguin l'última actualització) fins a un màxim de set.

