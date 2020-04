El govern de Colau preveu fer permanents els nous carrils bici i espais per als vianants

La tinent d'alcaldia de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha defensat al ple municipal d'aquest dimecres que les mesures de mobilitat que l'Ajuntament vol aplicar arran de la crisi del coronavirus siguin permanents. Entre altres iniciatives el consistori preveu guanyar 21 km de carril bici i 30.000 metres quadrats per als vianants.El pla inclou que els laterals de la Gran Via i l'avinguda Diagonal es destinin als vianants i la pacificació dels carrers Consell de Cent, Girona i Rocafort, reduint l'espai del cotxe a un sol carril delimitat a 30 km/h i ampliant voreres.Sanz ha afegit, a més, que a banda de Barcelona totes les ciutats estan consolidant la lluita contra la contaminació. Per això, ha insistit, mesures com ara destinar més espai per caminar o per les bicicletes així com millorar la xarxa i la freqüència de bus seran ara "tàctiques" perquè cal ser "ràpids i àgils" davant el futur desconfinament de la ciutat, però la proposta és que siguin "permanents".Els grups de l'oposició han retret majoritàriament al govern municipal que el pla es basa en idees preconcebudes i seguint una ideologia concreta. En aquest sentit, el regidor d'ERC Jordi Castellana ha considerat que són intervencions "que ja tenien previstes" i ha posat en dubte la provisionalitat d'algunes d'elles. "No és la primera vegada que una prova pilot ni és prova ni és pilot", ha declarat.Des de JxCat han acusat el govern municipal d'impulsar mesures "no consensuades", sense consultar els sectors afectats i sense estudis que les justifiquin. Entre d'altres, consideren que no hi ha una visió territorial sinó que es focalitzen en el centre de la ciutat i que no es donen les garanties sanitàries que la ciutadania requereixCiutadans, el PP i Barcelona pel Canvi han aprofitat el ple municipal de Barcelona que se celebra aquest dimecres per reclamar al govern d'Ada Colau que inclogui més actors en el Pacte per Barcelona, la taula de ciutat que l'executiu va estrenar ahir per abordar la sortida de la crisi de la ciutat.Concretament, els tres grups l'oposició reclamen incloure més representants del turisme, el comerç, la restauració i la construcció i el món immobiliari. Ciutadans ha demanat que s'integrin a la taula el Gremi de Restauració, Barcelona Oberta o entitats com Creu Roja, Càritas o Cocarmi. El PP no entén per què no s'ha inclòs "el sector del turisme" i s'ha queixat que hi falten representants del món financer. El partit de Valls també ha reclamat més presència d'actors de l'àmbit de la salut. Barcelona pel Canvi, a més, ha demanat "aprofitar la situació" per fer un projecte "comú" de reconstrucció i ha dit que la ciutat necessita el "lideratge" de ColauEl primer tinent d'alcaldia Jaume Collboni ha defensat que les mesures que s'han anat prenent han estat "contrastades" amb grups d'interès i sectors afectats i ha garantit que així es continuarà fent. Ha afegit que això "no és incompatible" amb desenvolupar el pacte, que ha assegurat que té una actitud "d'obertura i flexibilitat".Des d'ERC s'ha demanat més incidència en l'educació i la cultura, mentre que JxCat ha lamentat que el document presentat pel govern és "molt decebedor" i ha demanat saber qui integrarà els grups específics de treball articulats al voltant de la taula de ciutat així com quin serà el guió i el mètode de treball.Tot i les crítiques, l'oposició s'ha mostrat disposada a treballar conjuntament en el marc del Pacte per Barcelona, que preveu definir els primers acords al juliol. El pla, però, no disposa de partida econòmica i aquesta no es definirà fins que es modifiquin els pressupostos municipals del 2020

