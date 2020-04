Els restauradors reclamen a Colau terrasses més grans per tenir més clients durant el desconfinament

El Gremi de Restauració de Barcelona calcula que el 72% de les terrasses de la ciutat hauran d'obrir amb menys de cinc cadires les pròximes setmanes per respectar el pla de desconfinament del govern espanyol. Per això reclamen a l'Ajuntament de Barcelona que ampliï l'espai dedicat a les terrasses, per poder ampliar l'oferta i rebe més clients. Una proposta que, segons l'entitat, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, s'ha compromès a estudiar.En un comunicat, els restauradors insisteixen al consistori perquè ampliï els espais actuals "després d'aplicar un model de restriccions i de retallades durant els últims cinc anys". El director del Gremi, Roger Pallarols, destaca que des de les administracions "s'està confonent reobertura amb reactivació del consum". "És obvi que el pla de reactivació s'ha dissenyat des d'un despatx i que no s'ha contrastat amb els representants de la restauració", ha lamentat Pallarols.En aquest sentit, el Gremi considera que molts restaurants retardaran la reobertura fins a la fase 3, i assenyala que es mantenen a l'aire "incògnites" com què fer per al pagament dels lloguers i la reincorporació de la plantilla.Des del Gremi també reclamen "intervenir els lloguers de local comercial" i prorrogar els ERTO de força major permetent "la reincorporació gradual del personal". Pel que fa als lloguers comercials, l'Ajuntament ja ha instat els propietaris a rebaixar-los. Una postura que no s'ha reproduït en l'àmbit dels lloguers d'habitatges.

