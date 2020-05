RAC1, vint anys d'una trajectòria meteòrica

Jordi Basté, en una entrevista a NacióDigital. Foto: Josep M Montaner

L'1 de maig del 2000, coincidint amb l'inici d'un nou segle, naixia RAC1. L'emissora del Grup Godó -participada també per la cooperativa Ràdio Associació de Catalunya- ha transformat la ràdio al nostre país i fet més hegemònic el català en aquest mitjà, on van obrir camí les emissores públiques. La ràdio privada just fa 20 anys aquest divendres.Des del procés (que en alguns moments li ha generat contradiccions amb la línia editorial de La Vanguardia) fins a la crisi del coronavirus passant pels atemptats de l'11-M i els de les Rambles: dues dècades explicades aper algunes de les veus més escoltades del país. Així han viscut Jordi Basté, Toni Clapés, Marc Martínez Amat i Jofre Llombart uns anys en els que l'emissora ha escalat posicions fins a un lideratge en audiència, que ostenta des de 2010 gràcies a uns programes amb veus molt mediàtiques i capacitat d'innovar.Jordi Basté (Barcelona, 1965), que dirigeix i presenta El Món a RAC1 des de l'any 2007, pensa que la ràdio s'ha d'enfocar amb "naturalitat" i tenint clar -amb consciència", segons la veu amb més oients de Catalunya- que no s'està parlant des d'un faristol ni s'està per sobre de ningú. "Cal parlar a la gent a la seva alçada", opina el periodista.Basté també creu que la ràdio "no té edat", i que s'ha de concebre com un servei a tots els públics. Pel comunicador, durant molts anys s'ha oblidat a una gent jove que "no només escolta música", i que, precisament treballant amb "naturalitat" s'aconsegueix que escolti la ràdio. Per ell, aquestes són algunes de les claus de l'èxit de RAC1.El comunicador, que com la majoria de ciutadans fa setmanes que està teletreballant des de casa, es mostra "amb moltes ganes" de tornar a l'estudi. Aquesta crisi ha estat, segons ell, un dels fets més difícils de gestionar periodísticament. "No podem enganyar la gent, però tampoc podem enfonsar-la; hem d'apostar per històries que ens aporten llum", defensa el periodista.Toni Clapés (Barcelona, 1967), presentador i director del Versió RAC1, creu que la "barreja entre informació i entreteniment" és el tret definitori de l'emissora i del programa que porta presentant des de fa més de quinze anys. El periodista creu que el format que ja havia dirigit a Catalunya Ràdio segueix l'estil de l'emissora del Grup Godó i per això, comenta Clapés, va ser "tan fàcil" la seva adaptació.Pel comunicador barceloní, l'èxit no només de RAC1, sinó també de tota la ràdio catalana, s'explica perquè s'ha "avançat als temps" i s'ha marcat "tendència". "La prova és que grans professionals catalans han anat a treballar a Madrid", afirma Clapés.Clapés també preveu un futur amb "molts canvis" en la ràdio, amb una importància creixent, que ja existeix, dels streamings i els podcasts. Per al periodista, la ràdio "s'ha de posar les piles" per no quedar enrere davant les demandes de les noves generacions.Marc Martínez Amat (Santpedor, 1983), cap de política de RAC1 des de l'any 2005, posa l'èmfasi en la capacitat de "fer saltar pels aires" els esquemes clàssics de la ràdio. "Si el butlletí informatiu no s'emet en punt, no passa res", afirma el comunicador.Per al periodista santpedorenc, la ràdio "sempre serà necessària" i molt més ara, en el clima de les fake news. El comunicador català creu que la ràdio fa una "funció de filtre" que és imprescindible per a la societat.El lema "Tots som 1", per Martínez Amat, és més que un simple eslògan comercial, i creu que defineix la identitat de l'emissora i la forma de cobrir els grans esdeveniments del país, com les manifestacions relacionades amb el procés o la crisi del coronavirus.Jofre Llombart (Sant Cugat del Vallès, 1975), actual subdirector de l'emissora, creu que la clau de tots aquests anys d'èxit ha estat una visió "molt pròxima" a l'audiència, que s'aconsegueix amb "parlar d'allò que interessa amb un llenguatge planer". El que fou durant vuit anys el subdirector de El Món a RAC1, mà dreta de Jordi Basté, també relaciona aquest èxit amb la "petita però grandiosa" plantilla de 136 treballadors que conforma l'emissora. "El que jo he vist fer a Jordi Basté és increïble", remata el periodista.Per a Llombart, el futur de l'emissora i de la ràdio en general estan garantits, però caldrà trobar la combinació entre "seguir sent la ràdio" però també tenir la capacitat d’adaptar-se al món "que li toca viure", en referència a les xarxes socials i la immediatesa que requereixen. Segons ell, el fet que la ràdio sigui l'únic mitjà que es pot consumir "mentre es fan altres coses" en garanteix també la seva continuïtat.

