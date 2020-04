Repunt en el nombre de morts i nous contagis a Espanya

Espanya ha registrat un lleuger repunt en el nombre de morts diaris per coronavirus: 325 en les últimes 24 hores, més que els 301 reportats ahir. Això situa la xifra total des que va començar la crisi en 24.275. En les dades d'aquest dimecres facilitades pel govern espanyol destaca un lleuger augment també del nombre de nous contagis diagnosticats per PCR, 2.144 en l'últim dia, un 1% més que el dia anterior, que eleven el total de positius a 212.917. La bona notícia, un dia més, és el nombre d'altes. En les últimes 24 hores s'han curat 6.399 persones, un nou màxim, i des que va començar la crisi ja han superat la malaltia 108.947 persones.Fernando Simón, responsable del centre d'alertes i emergències mèdiques, ha dit que 900 dels nous casos reportats no coincideixen amb la definició de nou contagi que fa el Ministeri de Sanitat i es corregirà demà. En qualsevol cas, ha admès que l'evolució "no és tan a la baixa com el dia d'ahir". El nombre de morts suposa un increment d'un 1,4% respecte ahir. De nou, Simón ha remarcat que un territori ha notificat morts antics que no s'havien reportat, i per això hi ha un repunt. El doctor ha ressaltat també el nombre de noves altes, però ha admès que aquest increment es deu que s'han notificat casos d'altes anteriors. Sigui com sigui, Simón ha dit que "l'evolució és molt favorable".El doctor ha dit que caldrà esperar uns dies a veure l'impacte de les noves mesures de relaxament que s'han implementat aquests últims dies. Serà en base al que diguin els marcadors epidemiològics quan es decidirà si es pot avançar en el desconfinament. Simón ha dit que la transició no es basarà només en "indicadors únics o llindars prefixats". "Depèn de molts factors: de la situació de l'epidèmia, de la capacitat assistencial en cas de rebrot, de la capacitat per garantir mecanismes de control i de vigilància o de la capacitat del sistema per detectar, seguir i controlar els contagis i nous contactes. "S'ha de poder garantir tot i cal una avaluació conjunta dels indicadors", ha dit.Simón ha dit que la informació per província està en disposició de les comunitats autònomes, i ha dit que caldrà "coordinació" entre el govern central i els govern autonòmics. "Són les comunitats les que donaran aquesta informació, no podem fer res sense les comunitats autònomes", ha dit. En aquest sentit, seran les comunitats les que enviaran la informació quan creguin que una província pot avançar en el desconfinament. "Que no es confongui ningú, continuem estan en un estat de les autonomies", ha ressaltat el doctor.Fernando Simón ha remarcat que l'evolució en els diversos territoris és diferent i caldrà ajustar les mesures a cada zona. "Donar dates no seria prudent ni sensat, hem d'anar amb compte i cal valorar la situació en cada moment", ha dit. Hi ha zones del territori que poden estar en la fase 1 i 2, però la gran majoria de l'Estat està en la fase 0. "A partir d'aquí caldrà demostrar amb dades que es pot estar en una altra fase", ha insistit el doctor.Simón també ha apuntat que s'aniran definint algunes mesures, per exemple quanta gent es pot reunir en una casa o quines característiques cal tenir per poder visitar familiars. "No puc dir quantes persones es podran considerar com a grup, quantes persones podran visitar-se... Només puc dir que com més bé apliquem les mesures que redueixen les transmissió individual, més bé i més ràpid podrem passar d'una fase a l'altra", ha ditA preguntes dels periodistes, Simón ha dit que en els pròxims dies s'haurà de definir amb més precisió qui pot sortir i qui no a partir de dissabte, i si ho poden fer les persones grans. Tot i així, ha indicat la importància de tenir indicadors epidemiològics "molt baixos" per poder avançar en la transició però també és clau la capacitat de resposta en cas de nou rebrot. Aquests indicadors, ha detallat el doctor, s'han discutit amb les comunitats autònomes i estan pràcticament consensuats. Caldrà ara definir la interrelació entre indicadors. "Tot això ho hem de fer molt ràpid. Cada dia equival a mesos abans de la pandèmia i tot va molt ràpid", ha dit el responsable del centre d'alertes i emergències mèdiques.Simón ha ressaltat l'esforç d'Espanya per anar al mercat internacional a comprar equips de protecció i mascaretes. "Comptem amb prou equips de protecció per a tothom i n'està acumulant, però els hem d'utilitzar correctament", ha dit el doctor. Pel que fa a les mascaretes, ha ressaltat que poden reduir molt la transmissió i ha dit que en alguns espais ja són obligatòries.S'han de fer obligatòries per tothom? "És un debat que no s'ha tancat", ha admès Simón, que ha dit que "no tothom" pot fer servir una mascareta, per exemple aquella gent amb problemes respiratoris, els esportistes, ens nens o gent que tingui crisi d'ansietat. "Una norma sobre l'ús de mascaretes obligatori amb totes aquestes excepcions és complicada", ha admès Simón. És per això que es fa "una recomanació forta" i és "molt desitjable" que s'utilitzi mascareta.Simón també ha dit que el guants serveixen si tenim la certesa que després no ens tocarem la cara, els ulls o els llavis. "En aquest cas el guant no aporta gran cosa, però sí que ho fan les mesures d'higiene". En aquesta línia, ha dit que és molt més important rentar-se les mans habitualment que no pas utilitzar guants.

