Rufián reclama diàleg al govern espanyol i avisa que l'alternativa és la dreta

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha exigit al govern espanyol que aixequi l'estat d'alarma, retorni les competències a les comunitats autònomes i dialogui i consensuï amb els partits que donen suport a l'executiu del PSOE i Podem. "L'alternativa és Torquemada, Abascal i els seus col·legues", ha advertit el dirigent republicà en la sessió de control d'aquest dimecres al Congrés, just l'endemà que Pedro Sánchez presentés el pla de desconfinament.De fet, Rufián ha estat molt crític amb el pla i ha lamentat assabentar-se'n per la roda de premsa. "Són 47 dies d'estat d'alarma, sense competències, sense diàleg ni consens ni coordinació", ha criticat el diputat d'ERC. En aquest sentit, ha reclamat al PSOE que retorni a la via del diàleg si vol mantenir la majoria de la moció de censura que va portar Sánchez a la Moncloa i ha retret a l'executu espanyol un pla de desescalada basat en províncies i que permet tallar-se el cabell abans que visitar familiars. "No té cap sentit", ha dit el portaveu republicà.Lluny de donar cap treva, el PP apuja el to i la bel·ligerància contra el govern espanyol hores després que s'hagi anunciat com serà la desescalada. Els populars han acusat el president Pedro Sánchez de "mentir" els ciutadans i de "fer el ridícul" i han etzibat que, de la mà de Pablo Iglesias, "enfonsaran Espanya".El xoc entre Pablo Casado i Sánchez ha estat d'alt voltatge. Durant la sessió de control al Congrés dels Diputats, de poc ha servit que el president emplacés al líder del PP a deixar la seva "posició intransigent". El dirigent popular l'ha acusat de mentir als ciutadans quan els va animar a participar a la manifestació del 8-M o als professionals sanitaris, que són "els més contagiats del món".Casado també l'ha acusat de promoure compres "fraudulentes a intermediaris socialistes" de material sanitari. "Com garantirà la desescalada si no sabem quants asimptomàtics aniran a prendre el vermut", ha deixat anar.

