El PP apuja el to contra el govern de Sánchez i Iglesias: «Enfonsaran Espanya»

Lluny de donar cap treva, el PP apuja el to i la bel·ligerància contra el govern espanyol hores després que s'hagi anunciat com serà la desescalada. Els populars han acusat el president Pedro Sánchez de "mentir" els ciutadans i de "fer el ridícul" i han etzibat que, de la mà de Pablo Iglesias, "enfonsaran Espanya".El xoc entre Pablo Casado i Sánchez ha estat d'alt voltatge. Durant la sessió de control al Congrés dels Diputats, de poc ha servit que el president emplacés al líder del PP a deixar la seva "posició intransigent". El dirigent popular l'ha acusat de mentir als ciutadans quan els va animar a participar a la manifestació del 8-M o als professionals sanitaris, que són "els més contagiats del món". Casado també l'ha acusat de promoure compres "fraudulentes a intermediaris socialistes" de material sanitari. "Com garantirà la desescalada si no sabem quants asimptomàtics aniran a prendre el vermut", ha deixat anar.El líder del PP també li ha preguntat per què no declara el dol nacional i si pensen demanar un rescat, o quan pagaran les prestacions d'ERTO a quatre milions de famílies que encara no han cobrat. "Per què no defensa el rei?", ha afegit en la seva bateria de preguntes.El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha reblat la crítica focalitzant en el vicepresident Pablo Iglesias, a qui ha acusat de "polititzar error". El dirigent popular ha dit que se li donen millor els "escarbis que desconfinar" i ha dit que, sota la seva tutela, "han mort més de 16.000 persones"."Va haver un Pablo Iglesias que va fundar el PSOE i un Pablo Iglesias que destrossarà el PSOE i enfonsarà Espanya", ha insistit García Egea. El líder de Podem, per la seva banda, l'ha emplaçat a "no assenyalar-lo amb el dit" i ha afirmat que ell, per la seva banda, seguirà "estenent-li la mà" a l'espera que s'allunyi de Vox i "torni" a la Constitució.

