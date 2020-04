Quan i com es podran tornar a celebrar casaments?

Què passa si tinc un casament aviat? Hi podré anar? El pla de desconfinament, que s'aplicarà per províncies i s'allargarà fins a finals de juny , contempla que es puguin tornar a celebrar casaments a partir de la fase dos, la que coincidirà amb els primers dies de juny. S'hauran de fer, però, amb una xifra limitada d'assistents.Si la celebració es preveu amb una quantitat d'assistents àmplia, s'haurà d’esperar fins a la tercera fase, l'última abans de tornar a la "nova normalitat". Els números concrets es fixaran en una ordre ministerial quan arrenqui la desescalada.A banda d'aquesta qüestió, a continuació teniu 13 preguntes (amb resposta) més sobre què es podrà fer i quan en les properes setmanes, fins a assolir la "nova normalitat".Durant la fase 0 encara no, però a partir de la fase 1, que s'activarà durant el maig, es podrà visitar familiars o amics a casa, però amb condicions: han de viure a la mateixa província i no poden ser grups de risc, és a dir, persones grans o amb patologies prèvies. Això suposa dificultats en el cas que, per exemple, en una mateixa família hi hagi un membre que sigui col·lectiu de risc i l'altre no. El govern espanyol concretarà a través d'una ordre ministerial com s'han de fer aquestes visites. El que no està previst és quan es podran visitar les persones grans que viuen a residències. Aquests centres no iniciaran una desescalada fins a la fase tres, l'última de totes.La unitat de desescalada són les províncies, fet que genera discrepàncies amb la Generalitat, que aposta per les àrees bàsiques de salut. Per tant, fins que no acabi la desescalada -prevista per a finals de juny si es compleix el calendari esbossat- no es podrà sortir de la província encara que aquella a la qual es vol anar estigui en la mateixa fase. A mesura que es vagin superant les etapes, s'anirà activant mes freqüència de transport públic fins arribar al 100% en la fase 3.El cert és que encara falta detallar com podran ser els passejos i les sortides per fer esport dels ciutadans en la fase 0, que comença aquest cap de setmana. Està previst que en els pròxims dies el govern espanyol dicti una ordre ministerial per precisar la distància i l'estona que es podrà sortir de casa, però en qualsevol cas caldrà mantenir la distància de seguretat i és recomanable l'ús de mascareta.A partir d'aquest cap de setmana, en el preludi de l'anomenada fase zero, es podrà començar a fer activitat esportiva individual, com ara bicicleta, córrer o patinar. El govern espanyol està estudiant, com reclama la Generalitat, que s'estableixin franges horàries per fixar quan poden sortir els nens, quan les persones grans o quan es pot sortir a fer esport per garantir una afluència més controlada.Caldrà mantenir la distància de seguretat amb la resta de la gent i el govern espanyol preveu donar més detalls -com per exemple per quins espais es pot córrer o a quina distància de casa es pot anar- en els pròxims dies. En aquesta fase zero també es podrà passejar pel carrer, però de nou mantenint les mesures de seguretat i de manera individual o en companyia de les persones que conviuen en un domicili.En la fase 1, que arribarà previsiblement a mitjans de maig, es podran obrir instal·lacions esportives a l'aire lliure sense públic i per practicar només esports en què no hi hagi contacte, com ara el tennis o l'atletisme. També es podran fer activitats esportives individuals amb cita prèvia en centres esportius, però només si no requereixen contacte físic ni l'ús de vestuaris. Serà en la fase 2, anomenada de transició, quan es permetran espectacles i activitats esportives a l'aire lliure amb aforament limitat, i tancades al públic en el cas d'espais tancats. En la fase 3 s'aniran aixecant més restriccions, tot i que les limitacions encara seran importants.Sí, a partir de dilluns, amb cita prèvia i respectant les mesures de seguretat. Les perruqueries s'emmarquen en un servei professional que requereix tenir contacte amb el client, i per tant serà obligatori utilitzar guants i mascareta. De la mateixa manera que obren les perruqueries, també es recativaran serveis amb cita prèvia com odontològics o de fisioteràpia i de cura corporal.A partir d'aquest dilluns podran obrir restaurants i cafeteries per fer menjars per emportar. No es podrà consumir al local, però els ciutadans hi podran comprar i endur-se el menjar a casa. Sempre, això sí, mantenint les mesures de seguretat i distanciament social. A partir de la fase 1 es podran obrir terrasses, però es limitaran les taules al 30%. Aquesta etapa coincidirà amb finals de maig.En la fase 2, ja al juny, es permetrà el consum en bars o restaurants garantint la separació entre clients i amb una limitació d'un terç de l'aforament. Només es podrà consumir a la taula o per emportar. En l'última fase, l'aforament els locals podran omplir fins a un 50% de la seva capacitat, però caldrà mantenir la distància de seguretat entre clients. A les terrasses, les taules també estaran limitades a la meitat i les discoteques o bars nocturns tindran un aforament màxim d'un terç.No està determinat amb quantes persones es podrà quedar en un local i caldrà veure si hi ha o no una normativa específica sobre aquesta qüestió.En la fase 0, a partir de dilluns, podran començar a obrir locals i establiments amb cita prèvia per atendre de manera individual els clients. S'establirà un horari de preferència per a les persones majors de 65 anys i, en cas de servei professional que impliqui contacte amb el client, caldrà utilitzar mascareta i guants.En la fase 1, es permetrà l'obertura generalitzada de locals i establiments que no siguin centres comercials. L'aforament estarà limitat al 30% i s'haurà de garantir la distància mínima de dos metres entre clients. Es mantindrà l'horari de preferència per a les persones de més de 65 anys. Es podran reiniciar els mercats a l'aire lliure que no siguin sedentaris i mantenint sempre les distàncies de seguretat. La limitació de l'aforament en aquests espais serà del 25%.En la fase 2, ja cap al juny, es podran obrir els centres comercials amb un aforament limitat al 40% i mantenint la distància de seguretat. Es podrà ampliar l'aforament a un terç en el cas dels mercats a l'aire lliure. En la fase 3, es podran utilitzar les zones comuns dels centres comercials, però només al 50% de la seva capacitat i mantenint la distància de seguretat.Pel que fa a les platges, el bany està contemplat per a la fase tres, que coincidirà, aproximadament i sempre i quan la situació segueixi sota control, amb les darreres setmanes de juny. Això sí, hi haurà un important control per part de les autoritats locals per garantir que no es produeixen aglomeracions i que es mantenen les distàncies entre persones. Pel que fa a les piscines, la situació no està encara clara a hores d’ara. El pla del govern no concreta si durant la desescalada obriran i en quines condicions. És una de les decisions que es deixa per més endavant.A partir de la fase 2, que segons el calendari previst coincidirà amb principis del mes de juny. Cinemes i teatres podran omplir només un terç del seu aforament, la mateixa capacitat que estarà permesa en actes i espectacles de menys de 50 persones. Es permetran també activitats a l'aire lliure de menys de 400 persones sempre i quan aquestes estiguin assegudes. En aquesta mateixa fase es podran visitar també exposicions, museus i monuments, així com assistir a conferències, però sempre amb les mesures de distanciament social i les limitacions d'aforaments fixats.Els allotjaments turístics començaran a obrir durant la fase 1, és a dir, a mitjans de maig. Però no es podran utilitzar les zones comunes i hi haurà restriccions en la restauració, així com un increment de les desinfeccions i de les normes de salut i higiene. A partir de la segona fase, les zones comunes d'aquests establiments es podran utilitzar però a un terç de la seva capacitat. I, en la tercera etapa, aquests espais es podran omplir fins a un 50% de la seva capacitat. Els serveis de restauració, cafeteries i hostaleria, però, estaran regits per la seva pròpia normativa.La consigna del govern espanyol és que el teletreball es mantingui durant dos mesos més. Per tant, durant tota la fase de desescalada la prioritat és seguir mantenint limitats els desplaçaments. Tot i això, la decisió final dependrà de cada empresa.Durant les primeres dues fases del desconfinament -d'aproximadament un mes de durada- no. Sí que es podrà durant la fase 2, la intermèdia, però només si aquesta segona residència és a la mateixa província. Encara que la província a la qual es volgués anar estigués en la mateixa fase de desconfinament que la d’origen, estarà prohibit sobrepassar aquest límit territorial durant tot el desconfinament. Per als desplaçaments, de moment es recomana el vehicle privat més que el transport públic per evitar els riscs de contagis.El curs no començarà fins al setembre, però el pla de desconfinament del govern espanyol contempla que en la fase 2, que coincidirà previsiblement amb principis de juny, l'obertura de centres educatius per a nens de fins a sis anys que tinguin pares que treballen i no poden conciliar. Això es farà sempre d'acord a les limitacions d'aforament establertes per cada centre. De la mateixa manera, els centres educatius podran preparar programes de reforç per als alumnes. Amb caràcter voluntari per a l'alumnat, els cursos terminals -quart d'ESO o segon de batxillerat- començaran amb divisió de grups de més de 15 estudiants al 50% per a assistència alterna o en semigrups paral·lels, segons ha detallat la Moncloa.Una de les situacions més cruels durant aquesta epidèmia és la impossibilitat de poder acomiadar els familiars i amics que han mort. En la fase 1, es podran fer vetlles per a un número limitat de familiars i amb protocols de distància física i seguretat. El nombre d'assistents s'incrementarà en la fase 2 i encara més en la fase 3. Tot i això, es mantindran les mesures de distanciament. Les xifres concretes d'assistents permesos en cadascuna de les etapes està encara per determinar.

El pla de desconfinament de l'Estat by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor