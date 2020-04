Els periodistes «habituals» de la Moncloa, enfadats

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Podeu rebre articles com aquest

Les rodes de premsa telemàtiques ja formen part de la nova normalitat malgrat que alguns encara els costa controlar la tecnologia, tal com li va passar ahir a Josep Costa (vicepresident del Parlament de JxCat), que va quedar en evidència per un micròfon inoportunament obert mentre maniobrava amb Ciutadans per fer la punyeta a Roger Torrent, d'ERC . A les rodes de premsa encara no ha passat res d'això, però a alguns periodistes "habituals" de la Moncloa sembla que els enutja força haver perdut el monopoli de les preguntes al president del govern espanyol.Primer es van queixar perquè feia una tria de les que enviaven tots els mitjans al secretari d'Estat de Comunicació i ara no els barrufa el sistema de sorteig que, a més de donar-los presència a ells, en dóna a la premsa "regional" i especialitzada.Ahir algun redactor se'n queixava amargament i el dissabte el cap d'opinió d'El Mundo, el pretès enfant terrible Jorge Bustos, també ho feia . És molt possible que, d'existir, El Adelantado de Socuéllamos hagués difós menys odi i fake news que el diari "nacional" on ell treballa.

