Anoia, Berguedà i Bages, les comarques amb més morts per coronavirus per habitant

L'Anoia, el Berguedà i el Bages són les tres comarques catalanes amb una taxa de mortalitat per coronavirus més elevada. Segons el mapa de mortalitat del Departament de Salut, a l'Anoia han mort 35 persones per cada 10.000 habitants, 22 al Bages i 22 més el Berguedà. I és que fins aquest dimarts i des de l'inici de la pandèmia, s'han registrat 936 decessos entre les tres comarques.

El Barcelonès, amb 18 defuncions de cada 10.000 habitants; el Baix Llobregat, amb 15; Osona, amb 14; la Garrotxa, amb 14; el Pallars Jussà, amb 13; el Moianès, amb 12; i l'Alt Penedès, amb 12; completen el llistat de les deu comarques catalanes amb la taxa de mortalitat per habitant més elevada.La Catalunya Central és la regió del país amb la taxa de mortalitat per habitant més elevada. L'Anoia, amb 431 decessos, és la comarca on el virus ha causat més morts. La segueix el Bages, amb 405; Osona, amb 231; i el Berguedà, amb 90. Per contra, les dues comarques amb menys habitants, el Moianès i el Solsonès, han registrat 17 i dos morts respectivament.Bages, Berguedà, Anoia, Solsonès, Moianès i Osona acumulen 1.176 de les 10.073 morts amb coronavirus que s'han registrat a Catalunya des de l'inici de la pandèmia, és a dir que una de cada deu defuncions s'ha registrat a la Catalunya Central.Es dona el cas que la Catalunya Central és també la zona amb més percentatge de contagis. Les darreres xifres de Salut apunten al fet que 90 de cada 10.000 habitants s'han infectat pel virus. En canvi, a la regió sanitària de Barcelona, que és la zona amb més contagis confirmats de tot el país -36.583-, la taxa d'infectats és de 72 persones per cada 10.000 habitants.

