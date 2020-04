Els presos polítics catalans, Assange i d'altres d'arreu del món demanen protecció a l'ONU

Els presos polítics independentistes, el fundador de Wikileaks, Julian Assange i diversos presos polítics d'arreu del món han emplaçat l'Alta Comissionada de Nacions Unides pels Drets Humans, Michelle Bachelet, a instar els estats a "salvaguardar" la vida dels presos en situació de vulnerabilitat davant la pandèmia.En una carta, els dirigents polítics han demanat a Bachelet que prengui les "accions necessàries" davant l'"incompliment" de les directrius i recomanacions. Després que l'Alta Comissionada demanés protegir la salut dels reclusos i deixar-los anar a casa durant la pandèmia, a la missiva han criticat que "molts estats" no estiguin complint les seves recomanacions, cosa que comporta "un alt risc per a la seva vida i la salut".Els polítics presos lamenten que la pandèmia "ja està afectant presons, centres de detenció de migrants i altres centres de reclusió" i han recordat les declaracions on Bachelet animava els governs a reduir la població penitenciaria de manera urgent. "Els presos menys perillosos, va ser la població privada de llibertat que vostè va convidar a excarcerar prioritàriament amb la finalitat d'evitar conseqüències catastròfiques", han recordat."Ens preocupa que molts estats no estiguin complint amb les seves recomanacions ja que, tal com vostè va expressar, mantenir presos en detenció durant aquesta pandèmia comporta un alt risc per a la seva vida i la salut, per la qual cosa hauria de ser exclusivament una mesura d'últim recurs", han manifestat a la missiva.A la carta apunten que la situació encara és "més preocupant" si es té en compte la manca d'higene, recursos sanitaris i l'"amuntegament que es viu a les presons i centres de detenció de la majoria dels nostres països". "Els brots augmenten dia a dia a les presons, així com el nombre de morts, tant per la Covid-19 com per la repressió contra les protestes que alguns presos i preses han dut a terme en diferents centres de detenció i reclusió", han lamentat.També han subratllat que com a "presos polítics" coneixen de primera mà la situació de les presons i que la preocupació no se cenyeix exclusivament a la situació personal, sinó que la fan extensiva al conjunt de persones que es troben actualment privades de la seva llibertat.La carta a Bachelet està signada pels presos independentistes, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart; l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez; els exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.Segons Cuixart, "amb una repressió incessable, els poders de l'Estat han decidit aïllar-se dels valors de l'ONU, posen en risc la salut de les persones i s'emporten els drets de tots els reclusos". Com a reacció a la carta conjunta enviada a la l'Alta Comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans, Cuixart ha afegit que és una lluita pels drets humans des de totes les presons que, en plena emergència, són "altaveus per denunciar que els estats empresonen la mobilització, desobeint les Nacions Unides".A banda dels presos independentistes també hi ha diversos noms internacionals com el fundador de Wikileaks, Julian Assange; la líder de l'organització barrial Tupac Amaru de l'Argentina, Milagro Sala; Luís D'Elía (Federació Tierra, Vivienda y Hábitat de la Central de los Trabajadores de la Argentina); el líder social colombià Julian Andres Gil Reyes; el líder social del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente Colombiano, Jose Vicente Murillo o Jorge Enrique Niño (Expresident de la Junta de Acción comunal de la Vereda las Bancas a Colòmbia).També el defensor indígena maia Q'eqchi de Guatemala Bernardo Caal Xol o els defensors del dret a l'aigua i el territori d'Honduras Jeremías Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, José Daniel Márquez, Kelvin Romero, José Abelino Cedillo, Arnold Alemán Soriano i Orbin Hernández Hernández. Finalment, també subscriuen la carta el líder del moviment popular del Rif Nasser Zefzafi, l'activista del Sàhara Occidental Mahfouda Bamba Lefkir i el periodista del Sàhara Occidental Bachir Mahdar Khada.

Carta de presos polítics d&... by naciodigital on Scribd

