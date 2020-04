Els treballadors d'«El Periódico» denunciaran Prensa Ibérica per «imposar-los» un ERTO

El 85,5% dels treballadors d' El Periódico de Catalunya ha decidit aquest dimarts presentar una demanda contra Prensa Ibérica, l'empresa propietària del diari, per l'Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) que s'ha presentat a la plantilla Segons ha informat el Comitè d'Empresa d'El Periódico de Catalunya, finalitzada la votació s'ha registrat un 53,9% de participació. Un 85,55% de treballadors han estat partidaris de denunciar l'empresa per "imposar-los" l'ERTO i un 6,02% de no fer-ho. Un 8,43% dels empleats ha votat en blanc.

