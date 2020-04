Càrrecs d'ERC demanen la dimissió de Costa per voler vetar una foto de Torrent i Aragonès

Quin nivell que tenen alguns representants públics! Ara mateix encara fa més mal tant tacticisme i partidisme 🤭

https://t.co/pZHshhH1SJ — Mireia Ingla 🎗 #EnsEnSortirem (@mireiaingla) April 28, 2020

Res de nou. Sempre ha reivindicat la unitat. Per a la consecució dels seus objectius personals i partidistes, és clar,... pic.twitter.com/OckqosfkcV — Jordi Orobitg i Solé (@Jordi_Orobitg) April 28, 2020

Càrrecs d'ERC han demanat la dimissió del vicepresident segon de la Mesa, Josep Costa. El diputat de JxCat s'ha deixat el micròfon obert durant la reunió telemàtica de la Mesa d'aquest matí mentre criticava el president del Parlament, Roger Torrent, amb el diputat de Cs Joan García, tal com ha ha avançat NacióDigital En aquesta conversa, Costa afirmava que calia evitar una fotografia entre Torrent i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, amb el donatiu de 2 milions d'euros de la cambra per pal·liar els efectes del coronavirus. Costa també hauria criticat Torrent, segons les fonts consultades. Dirigents d'ERC, inclosos diputats, alcaldes i alts càrrecs de la Generalitat, han demanat la dimissió de Costa a les xarxes.La polèmica sobre Costa també han causat "malestar" a Junts per Catalunya (JxCat). Fonts de la formació de Carles Puigdemont consultades per l'ACN han admès la seva inquietud, sorpresa i neguit per les paraules del vicepresident primer de la mesa, diputat del grup parlamentari i advocat de l'expresident de la Generalitat.Jordi Orobitg, diputat d'ERC, ha compartit a la xarxa un missatge en el qual opina, irònicament, que Costa "sempre ha reivindicat la unitat", però "per a la consecució dels seus objectius personals i partidistes, és clar". "Res de nou", afegeix. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha escrit també a Twitter, sobre Costa: "Quin nivell que tenen alguns representants públics! Ara mateix encara fa més mal tant tacticisme i partidisme".El portaveu nacional del Jovent Republicà -les joventuts d'ERC-, Pau Morales, també s'ha sumat a la petició de dimissió de Costa, amb un tuit on l'acusa de ser un "clar obstacle a la cooperació i unitat d'acció de l'independentisme". "Conspirar sense escrúpols amb l'unionisme, encegat per fer-li la traveta al company independentista, el fa immereixedor del càrrec que ostenta. Ha de plegar", ha afegit Morales.L'exalcalde de Prats de Lluçanès i vicesecretari general de Vertebració Territorial i Partit Obert d'ERC, Isaac Peraire, ha compartit aquest tuit, per també escriure'n un on pregunta directament si el vicepresident primer "ja ha dimitit".També s'hi han sumat càrrecs locals com el regidor d'ERC a l'Hospitalet Xavi Mombiela, amb un tuit irònic: "Unitat! Botifler! Traïdor! #CostaDimissió! Autonomista! Partidista! Còmplice del 155! Ai, no! Espereu! Que en Costa és de JxCat. Bravo! Bravo! Molt bé, molt bé, i puta ERC!!".

