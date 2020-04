Quan i com serà la reobertura de cinemes i teatres?

Els cinemes, teatres i auditoris podran reobrir a partir del 25 de maig amb seient assignat i limitant l'aforament a un terç. Les visites a monuments i equipaments com les sales d'exposicions i de conferències també tindran limitat l'accés a un terç i controlaran les aglomeracions. Així ho especifica el document del govern espanyol, que inclou aquests espais en la segona fase de desconfinament. Els espectacles culturals per a menys de 50 persones en llocs tancats limitaran també el públic a un terç, mentre que els d'exterior es reservaran per a menys de 400 persones sempre assegudes i amb distància entre elles. Les visites als museus seran possibles a partir de l'11 de maig, moment en què les llibreries també podran aixecar la persiana.Els primers en obrir seran els arxius, inclosos en la fase 0, a partir de dilluns que ve. Els seguiran una setmana més tard, l'11 de maig, els locals i establiments comercials, entre els quals s'hi troben les llibreries, sempre que l'evolució de la pandèmia de coronavirus ho permeti, segons l'executiu.El préstec i la lectura a les biblioteques limitant l'aforament també s'inclouen en aquesta fase, juntament amb els actes i espectacles culturals de menys de 30 persones en llocs tancats amb un terç de públic, i per als d'exterior la limitació s'ampliarà fins a les 200 persones assegudes i amb distanciament social.Les visites museus, també seran possibles a partir de l'11 de maig, amb un 33% de l'aforament amb control d'aglomeracions a les sales, i s'impediran les activitats culturals.No serà fins al 8 de juny –sempre que les condicions sanitàries ho permetin-, ja en la fase 3, quan les activitats culturals limitades a un terç d'aforament passaran a la meitat. Amb tot, el govern espanyol trasllada la reobertura de les arts escèniques i musicals en aquesta darrera fase i continuaran limitades a un terç.Els actes i espectacles culturals per a menys de 800 persones en llocs tancats seran per a un terç de públic. Les places, recintes i instal·lacions taurines tindran l'aforament limitat a una persona per cada 9 metres quadrats.Els actes i espectacles culturals, els parcs temàtics i l'oci a l'aire lliure per a menys de 800 persones assegudes i amb distància entre elles podrà començar a funcionar també a principis de juny.

