El pla postcrisi de Barcelona, pendent de la modificació del pressupost municipal

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, han presidit aquest dimarts a primera reunió de l'anomenat Pacte per Barcelona, la taula compartida per l'Ajuntament i desenes d'actors del teixit social, econòmic, cultural, esportiu i científic de la ciutat amb l'objectiu de dissenyar un pla per pal·liar les conseqüències de la crisi del coronavirus. Els participants han traslladat al govern municipal unes demandes que no es podran concretar fins que es modifiqui el pressupost del consistori per al 2020.Així s'ha expressat Collboni, que ha vinculat directament el pla del Pacte per Barcelona amb la modificació pressupostària. El govern de Colau ja ha estès la mà a l'oposició per retocar els comptes -que es van aprovar amb el suport d'ERC i JxCat- mentre xifraven 200 milions d'euros la caiguda d'ingressos de l'Ajuntament.Tot i la manca de partides pressupostàries per aplicar les demandes recollides a la taula amb les entitats, Colau ha volgut assenyalar la mobilitat i l'habitatge com a principals àmbits d'actuació. "No ens podem resignar a que la ciutat es torni a omplir de cotxes", ha dit després de la trobada. "Haurem d'impulsar noves mesures i veure noves oportunitats", ha afirmat en relació a l'habitatge.Tant Colau com Collboni han fixat com a termini el mes de juliol per tenir definides les mesures polítiques a impulsar i que s'acordaran en el marc del Pacte per Barcelona.

