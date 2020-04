Presó sense fiança per al presumpte homicida del Pont de Vilomara

La jutgessa de guàrdia de Manresa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home de 52 anys que va ser detingut el passat 23 d'abril per la mort amb arma blanca de Teresa Garrido Prieto, de 63 anys , al domicili que compartien a la urbanització River Park del Pont de Vilomara. Està acusat d'un delicte d'homicidi dolós.L'home, que encara es troba hospitalitzat a Sant Joan de Déu recuperant-se de les ferides per arma blanca que també va patir, ha comparegut aquest dimarts per videoconferència des de l'hospital davant la jutgessa de guàrdia. El detingut s'ha acollit al ser dret de no declarar.D'acord amb les actes aixecades pels Mossos d'Esquadra, la magistrada ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut. La competència continua al jutjat d'Instrucció donat que no és un homicidi matèria de jutjat de violència sobre la dona tal i com ha determinat la investigació policial.Després que els Mossos d'Esquadra haguessin d'allargar la detenció de l'home més enllà de les 72 hores reglamentàries pel seu ingrés hospitalari, el detingut continuarà a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa sota custòdia policial fins que es recuperi totalment de les ferides que va patir. Un cop rebi l'alta mèdica, serà ingressat a presó.Tal i com va avançar, el passat dijous, 23 d'abril, a les 10 del vespre, els Mossos d'Esquadra van atendre la trucada d'un home del Pont de Vilatorrada que indicava que el seu veí es trobava ferit. Quan els agents van arribar al domicili, una casa molt poc cuidada a la urbanització River Park, van trobar-se l'home amb ferides d'arma blanca i a l'interior de l'habitatge una dona a la qual el SEM va constatar la seva mort poc després, malgrat els intents dels agents i dels sanitaris per fer-li reanimació cardiopulmonar.Segons van explicar els Mossos d'Esquadra al diari, les ferides que van patir tots dos van ser produïdes per arma blanca, i les de la dona van acabar essent mortals. La investigació treballa també amb la hipòtesi, gairebé segura, que no es tracta d'un crim de violència domèstica. L'home i la dona, que compartien domicili des de feia poc, no tenien una relació sentimental.Els mossos van detenir l'home, de 52 anys, com a presumpte autor de la mort de la dona i el van traslladar a l'hospital Sant Joan de Déu per a la recuperació de les ferides que va patir, on es troba encara en l'actualitat. L'Ajuntament del Pont de Vilomara va decretar tres dies de dol oficial

