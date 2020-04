Detenen al peatge de la Roca un home que camuflava marihuana com a material sanitari

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Sant Feliu de Codines de 58 anys per traficar amagant marihuana a l'interior de caixes de material sanitari. La policia explica que el passat 24 d'abril agents de l'ARRO que feien un control al peatge de l'AP-7 la Roca del Vallès van aturar un vehicle comercial.El conductor va dir que treballava per a una empresa de transports i que duia material sanitari. A més, va presentar documentació que l'acreditava com servei essencial. Els agents, però, van notar una forta olor a marihuana i van decidir comprovar la càrrega. A la part posterior de la furgoneta van localitzar unes capses retolades com a entrega urgent de material sanitari que contenien més de 40 quilos de droga. Finalment, els agents van arrestar l'home.L'endemà, els agents de la Unitat d'Investigació de Granollers va dur a terme una entrada i registre en el domicili de l'arrestat. Dins van localitzar una plantació de marihuana i van intervenir 250 plantes. La policia va desmantellar tota la infraestructura per al cultiu.La policia va detenir l'home acusat d'un delicte de tràfic de drogues i un d'ús de documents autèntics sense estar legitimat. En no tenir antecedents, va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria de Granollers. Ara està a l'espera de ser citat per l'autoritat judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor