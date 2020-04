No han escoltat res. La “coordinació” és centralització i menyspreu a tot el que hem argumentat. Catalunya torna a 1833, a Lérida, Gerona, Tarragona i Barcelona. Tota l’experiència de gestió de la sanitat a Catalunya per regions i àrees sanitàries, a la paperera. Un greu error https://t.co/fFmiRfUGhP — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 28, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha qualificat el pla de desconfinament en quatre fases , per províncies i asimètric que ha explicat aquest dimarts a la tarda Pedro Sánchez de "greu error".A través d'una piulada a Twitter, el màxim mandatari de la política catalana ha subratllat que la "coordinació" és "centralització i menyspreu" a tot el que ha argumentat l'executiu català, que demana un desconfinament per franges horàries i d'edat . Sánchez ha afirmat aquest dimarts que el Ministeri de Sanitat estudia la proposta.Torra també ha escrit: "Catalunya torna a 1833, a Lérida, Gerona, Tarragona i Barcelona. Tota l'experiència de gestió de la sanitat a Catalunya per regions i àrees sanitàries, a la paperera".

