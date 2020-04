La intervenció de la Generalitat salva la residència d'Ullastrell: cap mort des que se'n va fer càrrec

Setmanes enrere, es feia ressò de la situació "límit" que es vivia a la residència privada de gent gran d'Ullastrell , on 11 dels seus 32 avis havien mort per coronavirus i la gran majoria de treballadors i usuaris es trobaven infectats.Dues setmanes després, l'alcalde del municipi, Jaume Puig, explica a aquest mitjà que de moment no han rebut l'informe de la inspecció que s'hi va dur a terme el Dissabte Sant, però valoren molt positivament la intervenció de la Generalitat sobre el centre: d'ençà que se'n va fer càrrec, cap avi hi ha resultat mort per coronavirus.Dues extreballadores denunciaven l'incompliment de protocols higiènics i de seguretat, i l'Ajuntament d'Ullastrell anunciava que la Fiscalia havia obert una investigació i la Generalitat intervenia les instal·lacions. Ja aleshores, Afers Socials va prendre la tutela del centre hi va aportar personal mèdic i material, com ja havia fet a la residència Prat de Tona, entre d'altres.Tal com explica Puig, actualment el Consistori es troba recollint testimonis de familiars i treballadors per "esclarir els fets". A més, anuncia que es troben en converses amb advocats "per decidir quin circuit es fa servir" per resoldre els fets. En aquesta direcció, el batlle indica que no "són jutges ni metges" i que només vol fer de mediador per traslladar la informació a justícia perquè "se sàpiga la veritat" i "com farien en altres tipus d'espais".

