Els esportistes professionals podran tornar a entrenar de manera individual a partir de dilluns

El govern espanyol ha detallat aquest dimarts el pla de desescalada, que constarà de quatre fases i durarà entre sis i vuit setmanes, sempre que els marcades epidemiològics continuïn sent positius. La primera fase, la fase zero, començarà el 4 de maig amb la relaxació d'algunes mesures com ara la possibilitat que els adults surtin a fer esport de manera individual o a passejar.A partir d'aquest dilluns, ha detallat Pedro Sánchez, els esportistes professionals i de lligues base professionals ja podran tornar a entrenar, però haurà de ser de manera individual. En la fase 1, a mitjans de maig si així ho permeten les dades epidemiològiques, es permetrà l'obertura de centres esportius i l'entrenament mitjà per a esportistes professionals.Tot plegat, però, dependrà dels marcadors epidemiològics, que són els que definiran com avança la fase de transició. Aquest marcadors són la capacitat estratègica del sistema sanitària, també de l'atenció primària; la situació epidemiològica a la zona, és a dir, el diagnòstic i la situació de la pandèmia; la implantació de mesures de seguretat col·lectiva; i les dades de mobilitat i socioeconòmics.Els marcadors seran "públics i transparents" perquè la ciutadania pugui saber en què es basa cada decisió. "Iniciem un trajecte cap a la nova normalitat que avançarà en funció al que permeti la situació de cada zona", ha dit Sánchez.El pla per a la transició cap a una "nova normalitat" ha estat aprovat aquest dimarts en la reunió del consell de ministres. Aquest pla, ha detallat Sánchez, s'ha fet analitzant l'experiència internacional per identificar les millor pràctiques per abordar l'aixecament de les mesures de restricció. També s'han tingut en compte les lliçons d'altres llocs, però adaptades a la realitat espanyola."L'únic propòsit d'aquest pla és posar Espanya en marxa protegint la salut dels espanyols", ha remarcat el president del govern espanyol. Per a l'elaboració d'aquest pla també s'ha comptat amb els experts i s'han fet reunions amb els responsables de les comunitats autònomes, les províncies i els ajuntaments. "És un pla col·lectiu, amb les administracions territorials, els sindicats i el sector privat", ha apuntat Sánchez.La desescalada serà "gradual, asimètrica i coordinada". La unitat de desescalada serà la província o la illa, i no hi haurà mobilitat entre unitats territorials. Totes les activitats permeses es podran fer a la província o a la illa on es visqui. Aquesta unitat no és vista amb bons ulls per part de la Generalitat, que defensa una desescalada per àrees bàsiques de salut. Sánchez s'ha mostrat obert de reconsiderar la unitat si les comunitats autònomes ho argumenten bé.Cada fase tindrà una duració mínima de dues setmanes i el govern planteja que la transició duri entre sis i vuit setmanes. Això vol dir que en el millor dels casos, s'arribarà a la "nova normalitat" a principis de juliol. Això situa Espanya en la "nova normalitat" a finals de juny o principis de juliol, si es compleixen tots els marcadors. El proper cap de setmana es permetrà l'activitat física individual i el 4 de maig s'entrarà en la fase 0. Si les dades ho permeten, les Illes Canàries i Formentera anticiparan la desescalada i se situaran a la fase 1. La velocitat, ha remarcat Sánchez, no serà la mateixa en tot l'Estat.El president espanyol ha desgranat el pla de desconfinament just el dia en què Espanya ha registrat un nou descens de defuncions per coronavirus -331 en les últimes 24 hores- , però amb un balanç total de 23.822 decessos. Els contagis s'enfilen a més de 210.000 diagnosticats per PCR, mentre que els recuperats han arribat als 102.000. Aquest dimarts s'han conegut també dades sobre l'impacte que està tenint la crisi sanitària en l'ocupació a l'estat espanyol. S'ha registrat el pitjor trimestre des de l'any 2013 , amb 300.000 ocupats menys.

