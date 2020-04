VÍDEO L'emotiva actuació online de l'Orfeó Català en ple confinament

La música en directe i els espectacles musicals també han patit els efectes del coronavirus. L'Orfeó Català no és cap excepció, ara que no pot actuar des de l'escenari del Palau de la Música. El cor ha buscat alternatives gràcies a les comunicacions telemàtiques i ha pogut assajar, amb tots els membres que la integren, de manera virtual.Margarideta, d'Albert Guinovart, és la cançó que ha interpretat el cor en la seva integritat, agrupats a través de videotrucada i en perfecta sintonia. El Palau de la Música Catalana ha posposat part de la programació pròpia d'aquesta temporada l'any 2021 arran de la crisi del coronavirus i ha anunciat l'anul·lació definitiva de concerts previstos per enguany, entre els quals hi ha, entre d'altres, un dels dos que havia d'oferir Gustavo Dudamel amb la Mahler Chamber Orchestra; el de Zubin Mehta amb la Wiener Philharmoniker i el de Josep Pons i l'Orquestra Simfònica del Liceu amb Arabella Steinbacher i Matthias Goerne.La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música destaca la voluntat de reprogramar el màxim nombre de concerts possible, tot donant suport així als músics, un dels col·lectius més afectats per la pandèmia i perquè el públic pugui gaudir de les actuacions.Així mateix, hi ha concerts que estan pendents de ser reprogramats que són Yuja Wang (9 març); 'Per tu, Catalunya' (16 de març); Goldmund Quartett (17 març); Gustavo Dudamel amb la Mahler Chamber Orchestra (15 d’abril), Benjamin Grosvenor (28 d’abril); Paul Lewis i OCM (26 de maig); Faust, Queyras, Widmann i Aimard (3 de juny); Cuarteto Quiroga (9 de juny); Carolyn Sampson i Juan de la Rubia (11 de juny) i Musica Reservata (6 juliol)

