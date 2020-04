El govern espanyol afirma no haver detectat «canvis anòmals» en el preu dels aliments pel coronavirus

Increment de consum a les llars de tot l'Estat



Les recomanacions del ministeri d'Agricultura coincideixen amb la publicació de les últimes dades sobre el consum d'aliments a les llars de l'Estat, unes xifres que mostren un increment destacat del consum durant la setzena setmana de l'any (del 13 al 19 d'abril) respecte al mateix període de l'any passat. Segons Agricultura, la compra de productes alimentaris s'ha disparat un 50,6% respecte a l'exercici anterior. Aquest fort augment es dóna perquè la setmana 16 de l'any passat va coincidir amb la Setmana Santa, un període en què els ciutadans tendeixen més a consumir en bars i restaurants.



Durant aquesta setmana, les compres s'han incrementat a totes les categories de productes. Les variacions més destacades s'han produït en el consum de fruites i hortalisses fresques (+66,1%) i transformades (+70,5%). Pel que fa als llegums, la compra d'aquest tipus d'aliments ha experimentat un creixement del 77,2% respecte a la setmana 16 de l'any passat.



Pel que fa a la carn, els increments més destacats s'han produït en la carn de porc (+59,5%) i la d'ovella (+40,2%). El consum de peix també ha crescut durant els últims dies (+57,1%), mentre que productes com l'arròs, la pasta o el pa també segueixen creixent. En comparació amb les dades de la setmana passada, però, les compres als supermercats s'han incrementat un 1,6%, fet que demostra una estabilització de les compres, segons Agricultura.

Aquesta petició l'ha traslladat el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, a les principals associacions de la distribució alimentària (Asedas, Anged i ACES). En concret, Planas ha demanat a les patronals que "posin en valor" els productes espanyols i que apostin pels productes de temporada i proximitat, així com pels aliments que més han patit un descens en les vendes a causa del tancament de bars i restaurants.

El govern espanyol ha assegurat aquest dimarts que no s'han detectat canvis "anòmals" en el preu dels aliments arran de la crisi del coronavirus. Així ho ha explicat el secretari general d'Agricultura i Alimentació, Fernando Miranda, que aquest dimarts ha presidit una reunió sobre l'Observatori de la Cadena Alimentària, una eina que analitza l'evolució de l'import de diferents productes a l'Estat.Segons Miranda, no s'han observat moviments fora del comú entre les setmanes prèvies a l'estat d'alarma i les actuals, tot i que ha alertat que el ministeri d'Agricultura mantindrà "la vigilància". Per altra banda, el govern central ha animat als supermercats a apostar pels productes espanyols, situant-los en llocs destacats dins el lineal.

