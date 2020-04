Portugal posarà fi a l'estat d'emergència a partir del 2 de maig

El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha anunciat que l'estat d'emergència finalitzarà a partir del 2 de maig, confiant que "no sigui necessari" haver de recórrer-hi de nou i el país pugui avançar cap a una nova fase de convivència amb el coronavirus.

El país, segons ha explicat Rebelo de Sousa, encara està immers en una etapa basada en el "control de la situació". Aquest fet, assenyala, "no es pot veure com a normal" però sí que dona motiu per a la reobertura progressiva d'activitats i serveis arreu de Portugal. "Per això, l'estat d'emergència acabarà el dia 2 a mitjanit", ha confirmat.

El president ha apuntat com a "clau de l'èxit" en aquesta nova fase serà l'avaluació constant de les dades, atès que "la fi de l'estat d'emergència no és la fi del brot o de les necessitats de controls". Rebelo de Sousa, no obstant això, no ha volgut especular sobre el marc legal que regirà en aquesta etapa, quelcom que veu "prematur".

L'últim butlletí difós aquest dimarts pel Ministeri de Sanitat recull almenys 948 morts a Portugal a conseqüència del coronavirus, 20 víctimes mortals més que el balanç divulgat el dilluns. El nombre de positius ha pujat fins als 24.322, 295 més.

