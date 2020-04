França diu adeu als esports en equip fins al setembre

El primer ministre, Édouard Philippe, ha comunicat aquest dimarts que no hi haurà esports en equip (inclòs el futbol) ni esdeveniments que concentrin més de 5.000 persones fins al setembre.Al mateix temps, els esports en espais tancats i els esports de contacte també queden suspesos a França fins la tardor. Així, la lliga francesa de futbol, la Ligue 1, es dona per finalitzada, com ja va passar amb la lliga neerlandesa fa uns dies.La mesura contrasta amb la intenció de la lliga de recuperar els entrenaments durant aquest mes de maig per tornar a jugar al juny. Ara, entre la lliga i la federació hauran de decidir com tanquen el curs i com afectarà això la propera temporada.

