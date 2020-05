VÍDEO Com posar-se la mascareta amb ulleres i que no s'entelin

Amb el coronavirus l'ús de mascaretes s'ha normalitzat entre la població. N'hi ha de molts tipus i cal posar-les correctament per garantir un bon ús preventiu però moltes persones que porten ulleres es troben amb un problema afegit: Els vidres se'ls entelen quan respiren i els dificulta la visió. Per evitar aquesta situació tan incòmode hi ha diversos trucs que es poden posar en pràctica.Una solució és doblegar la part superior de la mascareta per fer-la encaixar més avall. També pots provar de posar-te primer la mascareta, i una vegada ben encaixada, posar-hi les ulleres a sobre. Però si així encara no ho aconsegueixes, pots posar un tros de paper higiènic a la zona del nas per la part interior de la mascareta de manera que serà més fàcil de fixar-la i evitar que amb la mateixa respiració s'entelin els vidres.

