L'impacte real del desconfinament infantil: diumenge va sortir menys gent que per Sant Jordi

La sortida de pares amb nens de diumenge va ser un acte de civisme o una irresponsabilitat ? Algunes imatges van aixecar polèmica, per bé que el nombre de sancions va situar-se en el nivell dels dies precedents . Les dades que ofereix Apple sobre trajectes a peu permet oferir més eines d'anàlisi i, pel que apunten, no sembla que la mesura impactés gaire a Barcelona, sobretot en comparació a Madrid o el conjunt de l'Estat. De fet, va sortir més gent a passejar per la capital catalana dijous passat, dia de Sant Jordi.De fet, el 23 d'abril ha estat el dia de tot el confinament en què més gent s'ha desplaçat a peu a Barcelona -si se n'exclou el diumenge 15 de març, just l'endemà de l'anunci de restriccions-. Vulneració de la prohibició d'anar a regalar llibres i roses a les persones estimades? Aquell dia, els passejos van equivaldre, en tot cas, a un 11,2% dels que es farien un dia normal. Diumenge, quan els nens van poder tornar a trepitjar el carrer, el percentatge va ser del 9,9%, fins i tot per sota també de dissabte (10,2%), quan els comerços d'alimentació estaven oberts, i pràcticament empatat amb divendres.Sigui com sigui, la mobilitat a peu a Barcelona va ser el cap de setmana passat netament superior a la del cap de setmana anterior (6,5% dissabte i 5,2% diumenge), quan va fer pitjor temps. De fet, el gràfic superior indica que el nombre de passejos va començar a augmentar a partir de dimecres respecte qualsevol altra setmana de confinament, amb activitats no essencials prohibides o no. Esgotament i relaxament de la ciutadania? Si fos així, caldria vigilar per evitar que futures passes en el desconfinament siguin massa abruptes.En tot cas, la mobilitat a peu Barcelona segueix molt per sota de la mitjana estatal o la de Madrid -els dos altres àmbits de què Apple dona dades-. I allí l'augment generalitzat dels passejos és també més elevat. Mentre els passejos han passat de representar un 5,2% a un 9,9% en els dos anteriors diumenges a la capital catalana, l'augment ha estat molt més pronunciat a Madrid (del 7% al 16,4%) i al conjunt de l'Estat (del 7,8% al 19,5%, quasi el doble que a Barcelona), on s'han més que duplicat. La sortida dels nens hi pot haver impactat més, malgrat les polèmiques imatges de la platja barcelonina Les dades d'Apple, en tot cas, també ofereixen informació sobre els trajectes fets en cotxe o en transport públic. Centrant l'anàlisi en la ciutat de Barcelona, s'observen canvis diferenciats en els hàbits de transport, en favor de l'ús del cotxe, més segur per evitar els contagis i recomanat per les administracions , per davant dels mitjans de transport públic.El vehicle privat ha passat de ser usat l'equivalent a prop de l'11% del que és normal, durant les primeres setmanes de confinament, a fer-ho en un 14,3%, fa dues setmanes, i a un 18%, la setmana passada. Curiosament, el dia en què s'ha usat més en el darrer mes i mig ha estat també per Sant Jordi (22,2%). El repartiment d'amor en forma floral o literària no entén de distàncies. En canvi, l'ús del transport públic ha crescut molt poc, passant del 10,6% fa tres setmanes a 11,9%, fa dues, i finalment a 12,9%, la setmana passada, tal com es pot observar detalladament en el gràfic interior.

