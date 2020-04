Una parella de Torredembarra denuncia un assalt violent a casa seva i acaba detinguda per cultivar marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona i un home, de 47 i 68 anys, veïns de Torredembarra (Tarragonès), com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. La parella va trucar a la policia de matinada perquè cinc encaputxats havien entrat a la força al seu domicili, a l'avinguda Galera del municipi.Els agents van observar restes de fulles i diverses plantes de marihuana tallades a la porta. Els llogaters de l'immoble, "nerviosos", van admetre que havien estat víctimes d'un assalt violent per part de cinc desconeguts que es van endur les plantes de marihuana que hi cultivaven. Tenien al magatzem una plantació interior amb 350 testos i les tiges tallades.Els lladres només van deixar 13 plantes. Al voltant de la una de la matinada, una patrulla dels Mossos ha rebut aquest dimarts un avís per un assalt a l'interior d'una casa ubicada a l'avinguda Galera de Torredembarra. Cinc encaputxats havien entrat a robar-hi. Les restes de fulles i plantes de marihuana a la porta i les "incongruents explicacions" de la parella, van portar els Mossos a comprovar que a la casa s'hi amagava una plantació interior. En concret, al magatzem hi quedaven 13 plantes d'un metre d'altura però hi havia també 350 testos amb tiges d'aquesta planta.La parella va acabar confessant que els desconeguts els havien robat les plantes. Amb tots els indicis, els Mossos han detingut la parella que residia a la casa, per tràfic de drogues, mentre que la unitat d'investigació de la comissaria de Tarragona s'ha fet càrrec de les indagacions al voltant dels fets. Els arrestats han de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell en les pròximes hores.

