El consell de ministres allarga la reunió per anunciar el pla de desconfinament

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, havia de comparèixer a les dues del migdia per anunciar el pla de desconfinament. Tot i això, la reunió del consell de ministres s'ha allargat més del previst, segons fonts de la Moncloa, i no serà fins a les sis de la tarda quan farà la roda de premsa per donar-ne els detalls. A hores d'ara, una de les principals incògnites és si les mesures que s'anunciïn estaran o no calendaritzades.I és que el president ha decidit donar ja el tret de sortida a la desescalada malgrat que el dimecres passat va situar el seu inici "a mitjans de maig" . El fet que altres països, com ara Itàlia, hagin ja fixat un horitzó temporal per a l'ampliació de les sortides dels ciutadans i l'obertura d'alguns sectors, com ara la restauració, han empès el govern espanyol a avançar les línies mestres del seu pla, que ha insistit en els darrers dies que serà "gradual" i de caràcter "asimètric".Tot i que aquest dilluns per la tarda es va produir una reunió dels responsables territorials de Salut, fonts de la conselleria asseguren que no coneixen els detalls de què aprova aquest dimarts l'executiu capitanejat per Pedro Sánchez. En tot cas, la Generalitat ha presentat ja com voldria fer ella la desescalada , un pla que que aposta per crear fins a vuit franges horàries per determinar quan poden sortir els nens, la gent gran o els esportistes.A més de Catalunya, altres autonomies han reclamat al govern espanyol que contempli la creació d'aquestes franges horàries per garantir que les sortides siguin més ordenades. El xoc per la reclamació del retorn de les competències per dirigir de forma territorial el desconfinament continua.A l'espera que Sánchez reveli l'abast del seu pla, es donarà el tret de sortida al desconfinament just el dia en què Espanya ha registrat un nou descens de defuncions per coronavirus -301 en les últimes 24 hores- , però amb un balanç total de 23.822 decessos. Els contagis s'enfilen a més de 210.000 diagnosticats per PCR, mentre que els recuperats han arribat als 102.000. Aquest dimarts s'han conegut també dades sobre l'impacte que està tenint la crisi sanitària en l'ocupació a l'estat espanyol. S'ha registrat el pitjor trimestre des de l'any 2013 , amb 300.000 ocupats menys.Que s'entra en una nova fase es traduirà també en la posada en escena diària per explicar la gestió de la crisi. Aquesta setmana ja han deixat d'aparèixer els comandaments policials i de l'exèrcit a les rodes de premsa i ara és el doctor Fernando Simón qui les afronta en solitari. A partir d'aquest dimecres, a més, el Comitè tècnic de gestió del coronavirus es transformarà en el Comitè tècnic per a la desescalada.Segons ha informat Moncloa, l'òrgan estarà presidit pe Pedro Sánchez i hi participaran els quatre vicepresidents (Carmen Calvo, Nadia Calviño, Pablo Iglesias i Teresa Ribera), els quatre ministres amb autoritats delegades durant l'estat d'alarma (Salvador Illa, Fernando Grande-Marlaska, José Luis Ábalos i Margarita Robles), la ministra d’Hisenda i portaveu, María Jesús Montero, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el director del Centre de Coordinació i Alertes Sanitàries, Fernando Simón.A les reunions també hi assistirà el director del Gabinet de Presidència, Iván Redondo; el Secretari General de la Presidència, Félix Bolaños; el Secretari d’Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver i el director del gabinet de la vicepresidència de Drets Socials, Julio Rodríguez."Fins ara hem fet el més dur, però també el més fàcil. El més difícil ho farem ara". El doctor Fernando Simón resumia així aquest dilluns la fase de desescalada que tot just enceta Espanya. Era una manera de resumir com l'optimisme pel doblegament de la corba de l'epidèmia no pot traduir-se en una pèrdua de la por al virus que derivi en un rebrot. Amb aquest temor indissimulat, el govern espanyol aprova aquest dimarts la pauta a partir de la qual dirigirà la transició asimètrica d'Espanya cap a l'anomenada nova normalitat.Els tres paràmetres que marcaran el compàs de la desescalada seran el nivell de contagis -s'han de mantenir per sota de l'1%-, la capacitat de detecció amb la realització de tests massius i PCR, i que el sistema sanitari tingui marge per duplicar les UCI. Amb les dades de les quals es disposa en aquests moments, el Ministeri de Sanitat considera que l'epidèmia està "sota control".També s'ha donat el tret de sortida a l'estudi serològic que ha de fer una radiografia sobre quina afectació real ha tingut el virus a l'Estat. La diagnosi és, doncs, que hi ha les condicions bàsiques per a què el compte enrere del desconfinament comenci.El qui, ha quedat clar: per molt que les autonomies reclamin el retorn de competències i detallin plans propis, el govern espanyol seguirà dirigint i tenint l'última paraula. Però la incertesa sobre el com i el quan és gran. Si bé ubicar encertadament les mesures en el calendari és clau, la planificació per obrir el pany de la porta a nivell territorial tenint present les diferents idiosincràsies és determinant. Com ho és també la responsabilitat de la ciutadania a l'hora de complir les directrius fixades.Fins ara, la Moncloa ha treballat amb horitzons temporals curts. L'única mesura de relaxació, més enllà del retorn a la feina de treballadors d'activitat no essencial que no poden teletreballar, és el permís per passejar dels nens, que va començar aquest diumenge. La diagnosi que fa el govern espanyol és que els incompliments en les primeres jornades han estat "puntuals" però que es reforçarà la vigilància.El següent esglaó de la desescalada està previst per al dissabte, moment pel qual s'ha esbossat que els adults puguin sortir a fer esport o a passejar. Aquesta autorització, que afecta els 47 milions de ciutadans de l'Estat, serà la prova del cotó de com es gestiona una transició que pivota en les decisions institucionals, però també en l'actitud individual de cada ciutadà. De moment, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha avançat que durant la desescalada es recomanarà l'ús del transport privat a l'espera de l'adaptació dels transports públics per evitar les hores punta.Si bé la ciutadania, que acumula 46 dies de directrius de reclusió, espera aquest dimarts anuncis de Sánchez sobre si es recuperarà o no marge per sortir de casa, sectors concrets reclamen algun tipus d'horitzó temporal davant del seu tancament total. La comunitat educativa desconeix si s'obriran finalment les escoles abans de finals de curs i com es mantindran les mesures de distanciament en aquest cas.I el sector de la restauració, el turisme, l'oci i el comerç i els serveis no essencials tremolen davant d'un estiu incert que els situa en un escenari d'alta fragilitat. La impaciència creix a mesura que de reüll veuen com a altres països, com ara Itàlia, es van fixant ja dates a la represa. Sánchez esbossarà quin serà el camí mentre tots els governs, i també el sistema sanitari, contenen la respiració a l'espera dels resultats.

