Ataquen a ganivetades un home a València per tirar les escombraries a les 4 de la matinada

Un home de 51 anys ha resultat ferit a la ciutat de València després de ser atacat per dos altres homes en baixar al carrer per tirar les escombraries a les 4 de la matinada en ple confinament pel coronavirus, segons han informat a Europa Press fonts de la policia espanyola.



L'incident s'ha registrat aquesta matinada de dimarts, quan la víctima ha baixat les escombraries i ha estat agredida per dues persones més que de moment no han estat detingudes. En concret , la víctima ha sofert tres ferides produïdes per una arma blanca al pit , segons ha explicat la policia espanyola . Els agents han obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels esdeveniments i localitzar els presumptes agressors.

