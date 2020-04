VÍDEO El repte viral de «La Bomba» Navarro en ple confinament: no en falla ni una

🤯 PERO Juanki! 🤯



🏀 Qué bueno eres Juan Carlos Navarro!



🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/wGdYMppSzY — Barça Basket (@FCBbasket) April 27, 2020

L'esport està patint moltíssim a causa de la pandèmia de coronavirus i el confinament imposat per les autoritats sanitàries a l'hora de combatre l'expansió de la malaltia. Els clubs d'elit i els esportistes han hagut d'adaptar-se a aquestes condicions, gairebé similars a les d'unes vacances o a una retirada a destemps. Molts d'ells, però, han volgut connectar amb tots els seus seguidors a les xarxes socials alhora que mantenien exercicis d'entrenament o practicaven el seu esport.Juan Carlos Navarro, un dels millors jugadors de la història del Barça de bàsquet i de la selecció espanyola, ha volgut afegir-se a tots aquests reptes. A través de la Lliga Endesa i del seu canal de TikTok -on hi penja molt contingut- l'ex-escorta blaugrana ha volgut convidar als seus seguidors a fer "una maneta": clavar cinc cistelles des de cinc posicions diferents i modalitats diferents. La Bomba no en falla ni una, sereu capaços de repetir la seva gesta?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor