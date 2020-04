La renda garantida de ciutadania serà compatible amb un contracte parcial

La Generalitat ha aprovat aquest dimarts el reglament de la renda garantida de ciutadania (RGC), que el Parlament va validar el juliol del 2017 . Una de les novetats és que es podrà accedir a la prestació malgrat tenir un contracte parcial de treball. Les famílies monoparentals ja podien acollir-se a aquesta circumstància, i ara també ho podran fer les famílies nombroses i els majors de 55 anys aturades de llarga durada.En aquest cas, es tindran en compte únicament els dies de cotització efectiva. En el cas que siguin discontinus, es computaran per mesos naturals amb caràcter acumulatiu. D'aquesta manera, segons el Govern, "no es perjudica" els treballadors amb jornades molt reduïdes i de molt curta durada. Per "beneficiar les persones" amb contractes a temps complet de tan sols unes jornades, aquests s'acumularan en fraccions de 60 dies per tal de no aplicar abans la incompatibilitat i, per tant, suspendre la prestació.El reglament incorpora la compatibilitat de les prestacions econòmiques de formació professional, tant inicial com per a l'ocupació, vinculades a la millora de les competències laborals. Pel que fa a l'edat d'accés a la prestació, el reglament estableix les circumstàncies d'excepcionalitat per a menors de 23 anys en situació de risc social.L'executiu, a banda, ha incorporat la situació de les dones víctimes de violència masclista i dels seus fills i filles. En aquest sentit, no computaran com a ingressos les prestacions econòmiques -públiques i privades- d'urgència per tenir la condició de víctima de violència masclista en l'àmbit familiar. Únicament es tindran en compte per determinar el llindar econòmic els ingressos i les rendes individuals de la dona.El reglament arriba en un moment en què s'està debatent a nivell global la possibilitat de fer una renda bàsica universal temporal per aquells que estiguin patint les conseqüències del coronavirus. Es tracta d'una de les demandes que ha fet amb més inistència el president Quim Torra al govern espanyol.

