Un micro obert traeix Costa mentre maniobrava amb Ciutadans contra Torrent

Les videoconferències estan a l'ordre del dia. També en la política. I com que no tothom s'hi acostuma ràpid a les reunions virtuals, a vegades juguen males passades i deixen al descobert les estratègies partidistes. És el que li ha passat aquest dimarts a Josep Costa, vicepresident primer del Parlament i de JxCat, a la reunió de la mesa ampliada. Costa s'ha deixat el micro obert quan intentava maniobrar amb Joan García, vicepresident segon de la mesa per Ciutadans, contra el president Roger Torrent, d'ERC.Costa i Torrent formen part de la mateixa majoria de Govern, però els enfrontaments a la mesa han estat una costant aquesta legislatura. I Costa ha fet evident el marcatge que fa al seu rival, si convé, buscant suport unionista. El Parlament va acordar fa uns dies fer un donatiu dels més de dos milions d'euros de romanent del 2019 per a la recerca contra el coronavirus. El vicepresident primer estava preocupat perquè això es convertís en una "medalla" per Torrent.Just abans que comencés la reunió, Costa ha tancat l'altaveu però no el micròfon de la seva videoconferència mentre parlava per telèfon amb Garcia, que comparteix amb ell les tasques de gestió econòmica. La resta de membres de la mesa i portaveus l'escoltaven quan li deia que tot plegat no podia acabar "en una foto de Torrent amb Pere Aragonès", i que si feien pinya JxCat i Cs "Torrent es posarà molt nerviós", segons expliquen diverses fonts de la mesa. "El que vulgui fer-se campanya personal, que se la pagui", li ha dit, en referència a l'ús que de tot plegat, segons ell, en faria Torrent.La solució passava, segons Costa, per no entregar cap xec ni fer cap acte, sinó simplement una transferència, i això era el que li proposava a García. En el tram final de la reunió de la mesa, Torrent ha pres la paraula per proposar fer la donació mitjançant transferència: "Així assegurem que ningú, sobretot el vicepresident primer, se senti incòmode", ha dit amb murrieria. Un comentari que ha fet riure la resta de presents a la reunió que havien escoltat la conversa de Costa amb Garcia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor