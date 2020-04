La URV preveu crear en menys de tres mesos un test instantani per detectar el coronavirus

Al grup de recerca Interfibio, del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, treballen des de fa setmanes en la creació d'un dispositiu per a la detecció ràpida de la Covid-19. El projecte, liderat per Ciara O'Sullivan, preveu haver desenvolupat abans de tres mesos una prova serològica econòmica, ràpida i fàcil d'utilitzar per detectar la malaltia, que a més pugui diferenciar entre aquells pacients que tinguin el virus i els que ja l'hagin passat.Aquesta prova consistirà en un dispositiu de flux lateral únic que només requereix una gota de sang obtinguda a través d'una punció del dit -com una prova de sucre per a persones diabètiques- i que donarà el resultat en menys de 15 minuts, un temps molt més reduït que el que ofereixen els tests desenvolupats fins ara.El nou dispositiu detectarà els anticossos IgA, IgM i IgG produïts pel sistema immunitari de la persona afectada per combatre la infecció. La presència d'aquests anticossos pot proporcionar informació sobre infeccions actuals i passades. La seva detecció pot complementar de manera eficient els esforços de contenció i determinar el veritable abast de la infecció tenint en compte també la gran quantitat de pacients asimptomàtics amb Covid-19. A més, l'assaig en què s'està treballant elimina la possibilitat de falsos negatius.Fins ara, el mètode més utilitzat per diagnosticar infeccions de coronavirus és el de detecció per PCR, però aquestes proves moleculars tenen algunes limitacions, com el llarg temps de resposta de l'assaig, el seu elevat cost i que i requereixen la capacitació del personal que les ha de realitzar.

La investigadora Míriam Jauset treballant amb el prototip de dispositiu. Foto: URV

Per contra, el dispositiu que està desenvolupant el grup investigador de la URV garantirà un temps d'assaig inferior a 15 minuts, un cost de materials d'aproximadament un euro i serà fàcil i ràpid d'utilitzar per a qualsevol persona, ja que no requereix material addicional o infraestructura de laboratori.Un cop s'hagi desenvolupat el prototip es procedirà a la seva validació en diversos hospitals ubicats en diferents comunitats autònomes, entre els quals hi ha l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa; l'Institut d'Investigació Sanitària Galicia Sur Hospital Álvaro Cunqueiro, l'Hospital Clínic Universitari de València i l'Institut d'Investigació Sanitària OSI Donostialea. Un cop passat el període de validació començarà la seva producció a escala industrial.El desenvolupament d'aquest dispositiu de diagnòstic rep finançament de l'Institut de Salut Carlos III mitjançant el Fons Covid-19 per impulsar projectes que millorin a curt termini el coneixement del virus i gestió de la malaltia. Les investigadores són Ciara O’Sullivan, Míriam Jauset, Vasoula Skouridou i Ivan Magriñà.

