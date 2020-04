Catalunya va perdre 7.000 llocs de treball al dia durant la segona quinzena de març

La crisi de la Covid-19 va provocar la destrucció de 63.700 llocs de treball durant la segona quinzena de març a Catalunya, amb una pèrdua de 7.000 feines al dia entre l'11 i el 30 de març, segons estimacions del Govern a partir de les dades d'afiliació a la Seguretat Social.El secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha assegurat en una roda de premsa aquest dimecres que, en els primers tres mesos del 2020, s'han perdut 118.500 feines. Unes dades que, segons diu, reflecteixen de manera "més real" l'afectació econòmica de la crisi de la covid-19 que l'Enquesta de Població Activa (EPA), un indicador "històric" que no té capacitat de recollir la "celeritat" i la "severitat" de la paràlisi econòmica que ha provocat la pandèmia.Ginesta ha fet aquestes declaracions el mateix dia en què s'han conegut les dades trimestrals de l'EPA que mostren que la taxa d'atur ha pujat fins al 10,66% entre gener i març . Segons aquesta enquesta elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística, la xifra de desocupats ha augmentat en 5.800 persones, fins a les 411.600, en comparació als darrers tres primeres mesos del 2019.Segons Ginesta un problema afegit a la situació és que més de mig milió d'afectats per Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) "podrien no tenir reconegut l'atur" pel "col·lapse absolut" del servei públic estatal d'ocupació (SEPE).En total, ja hi ha 694.000 catalans inclosos en un ERTO. Ginesta ha demanat canvis per assegurar que el màxim nombre de persones possible rebi la prestació al maig i ha defensat l'ajuda del Govern pels aturats pendents de cobrar l'atur davant les crítiques d'UGT i CCOO. Segons diu, l'escenari "excepcional" justifica un subsidi pels desocupats que no cobren i que tenen "necessitats materials molt severes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor