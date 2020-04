La Generalitat planteja un pla de desconfinament per franges horàries per a tota la ciutadania

La Generalitat ha aprovat aquest dimarts un pla de desconfinament gradual per totes les franges de població que divideix el dia en 8 fases. La primera va de les 6 a les 8 del matí, en la qual es podria fer esport individual i, si s'escau, fer servir bicicletes. De 8 a 9, el protagonisme l'agafaria la mobilitat per anar a treballar i, de 9 a 11, el torn seria per a la gent gran o amb mobilitat reduïda que necessita ajuda d'una tercera persona.Entre les 11 i les 13, els infants de menys de fins a 5 anys podrien sortir al carrer, i entre les 13 i les 16 es deixaria un buit per tal que els Ajuntaments puguin procedir a tasques de neteja. A partir de les 16 i fins a les 18, els menors d'entre 6 i 13 anys podrien sortir -acompanyats- al carrer, i entre les 18 i les 20 podrien fer-ho els joves d'entre 13 i 17 anys, així com també els adults que no es desplacen als centres de treball. Entre les 19 i les 21 s'habilitaria una segona franja per tal de poder practicar esport.Aquestes franges, per ara, no passen de ser recomanacions -és l'Estat qui comanda la fase de desescalada-, i tampoc disposen de data de posada en marxa. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assenyalat que qualsevol mesura només es pot posar en marxa en funció de si hi ha llum verda per part dels professionals científics i sanitaris que assessoren el Govern, per tal d'evitar que hi hagi rebrots. Embarassades i malalts crònics no disposen d'un horari assignat, segons el pla de l'executiu.La consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha queixat que el govern continuï sense cedir el timó de la desescalada. "No intentem causar confusió ni fer viratges. No sortim a rectificar ni a desmentir", ha apuntat Vergés, en referència a la rectificació de l'Estat, la setmana passada, amb el desconfinament dels nens . La Generalitat havia proposat franges horàries, però el govern espanyol va autoritzar-ne la sortida entre 9 i 21 des d'aquest diumenge passat, dia en què es va registrar un retorn notable al carrer.La proposta de franges ha estat presentada al Ministeri de Sanitat. Han rebut alguna resposta per part de l'Estat? En què quedarà aquesta iniciativa si no és autoritzada? "No hi ha resposta i no sabrem què decidirà el govern espanyol sobre això", ha admès la consellera de Salut, que només coneix la desescalada "de forma molt general". "En cap cas ens han ensenyat el detall del que tenien pensat", ha insistit.Els centres de recerca catalans havien de produir en sis setmanes un total de 170.000 tests PCR -els més fiables- per detectar el coronavirus . Aquest dimarts, però, el Govern ha anunciat que finalment seran 309.000 les proves de detecció que s'elaboraran des de Catalunya, segons ha detallat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. En un primer moment, l'executiu hi havia de destinar 1,38 milions d'euros, però ara la inversió s'acostarà als 2,5. "El cribratge és clau", ha assenyalat Budó en clau de desescalada.L'acord adoptat pel Govern afegeix al programa Orfeu -el nom que rep la iniciativa per elaborar tests des de Catalunya- les instal·lacions especialitzades de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Eurecat. "Cal que Catalunya disposi de capacitat per fer detecció massiva amb un tests que seran complementaris als que pot oferir el sistema sanitari", ha indicat la consellera de la Presidència.Durant aquestes setmanes -l'anunci de la creació de proves als centres de recerca es va fer el 7 d'abril- s'han desplegat els tests de prova per validar tot el procediment i, en els pròxims dies, els centres començaran l'escalat fins a desenvolupar aquesta primera fase a ple rendiment. Caldrà esperar sis setmanes més per disposar dels tests.Espanya ha registrat aquest dimarts 301 morts per coronavirus en les últimes 24 hores . Això suposa un lleuger descens respecte la xifra d'ahir i confirma la tendència a la baixa pel que fa al nombre de víctimes mortals que s'ha anat veient en les últimes setmanes. Amb la dada d'avui, el total de morts des que va començar la crisi arriba als 23.822.D'altra banda, els nous contagis mantenen l'increment dels últims dies: en les últimes 24 hores s'han registrat 1.308 nous casos confirmats per PCR, que suposa un 0,6% d'increment respecte a l'últim dia. El total de contagis des que va començar la crisi se situa ja als 210.773. En les últimes 24 hores s'han donat 1.673 altes, que situen el total de persones que ha superat a les 102.548

