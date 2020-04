MAPA Sis morts al carrer a Barcelona durant el confinament

A la via pública de Barcelona s'han trobat sis persones mortes durant el confinament, des del passat 19 de març. Quatre dels casos corresponen a sensesostre morts de forma violenta, i la policia atribueix almenys tres d'aquests crims al presumpte assassí detingut aquest dimarts , només unes hores després que es produís un altre homicidi La primera mort es va produir la nit del 18 al 19 de març, a les portes d'un supermercat. Els Mossos ja van detenir una altra persona per aquests fets, però l'homicidi encara està per resoldre. Ara s'investiga si el detingut avui també hi podria estar involucrat.El segon homicidi va ser el 16 d'abril, al barri del Fort Pienc , aquest cop de dia, i el tercer va ser al carrer Casp, 48 hores més tard i de matinada, el 18 d'abril. A més, s'han trobat altres dos homes morts a la via pública els darrers dies a Barcelona, que la policia en principi no considera com a homicidis: al barri de Vallbona , el 24 d'abril, i ahir mateix a Collserola . Tots aquests casos estan situats en el següent mapa interactiu:El presumpte assassí de sensesostre detingut aquest dimarts actuava amb una "violència desmesurada i gratuïta" deixant indefensa la víctima. Així ho ha explicat l'intendent cap de l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles de la Granja, en una roda de premsa al costat del conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch.El responsable d'Interior ha informat que el cas està sota secret de sumari, i que donen per tancat aquest episodi concret de morts. "Aquests homicidis a la via pública a víctimes sense llar s'ha acabat". El conseller ha explicat que el cos de Mossos ha dedicat molts esforços en aquest cas amb un ampli dispositiu, ha felicitat als investigadors i ha qualificat el cas com a "dolorós" per afectar a persones vulnerables com són el col·lectiu sense llar.

